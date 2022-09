Imants Kalniņš sniedzis interviju krievu valodā, kurā paudis Krievijai atbalstošus uzskatus. Foto: ekrānuzņēmums

VIDEO. “Vecuma marasms, apokalipse, skaudra vilšanās!”: komponista Imanta Kalniņa Krievijai labvēlīgais viedoklis pamatīgi sadusmo latviešus Ieteikt







Vietnē “Youtube” krievu valodā iespējams noskatīties prokrieviskā aktīvista, agrākā Eiropas Parlamenta (EP) deputāta Andreja Mamikina sarunu ar latviešu slaveno komponistu Imantu Kalniņu, kur viņi runā arī par Ukrainas kara tēmu. Mūziķis Ainars Mielavs pēc tās noklausīšanās klajā nācis ar paziņojumu, ko publicējis soctīklos: “Imka, mans īpašais un neiedomājami apdāvinātais draugs, šis ir tas, ko es nenovēlu saviem tuvajiem – vecuma marazms, apokalipse, skaudra vilšanās! Tava mūzika dzīvos mūžīgi, bet šīs pārdomas, cerams, gadi dzēsis. Ar Raini un Virzu jau bija, diemžēl, līdzīgi!”.

Jāmin, ka vairums komentētāju atzīst – piekrīt Mielava uzskatam, ka nu pavisam vairs nav tā, kā tam vajadzētu būt. Kāds “Facebook” lietotājs komentārā raksta: “Latviešu pirmās psihodēliskās dziesmas “Dūdieviņš” autors ir uz ļoti slidena ceļā… Vēl solis un noliegs arī holokausta esamību otrajā pasaules karā…”.

Mamikins intervijā pieskaras Ukrainas kara tēmai un Kalniņam jautā – kādēļ cilvēki karo? Uz ko komponists atbild visai interesanti: “Jā, kādēļ cilvēki karo? Gan jau tāpēc, ka kaut ko grib kādam atņemt. Es par to ilgu laiku esmu domājis, pa TV pēdējā laikā skatos “History Channel” – tur rāda par vikingiem – lieli vīri ar kuģiem iebrūk citās zemēs, paņem sev visu, apzog citas tautas. Un es saprotu, kāpēc viņi karo – viņi paši negrib strādāt. Viņi ir sapratuši, ka vieglāk ir atņemt kādam citam. Un vēl no vēstures – ASV iekarošana, ko izdarīja spāņi. Tad vēl anglosakši, holandieši un tas viss visu laiku atkārtojas. Karo tikai laupītāji un bandīti, normāli cilvēki nekaro.”

Tomēr, lai arī it kā no vienas puses Kalniņš karu, kā noprotams, nosoda karu kā tādu, viņš tā arī nesniedz atbildi par Krievijas iebrukumu Ukrainā un savu viedokli nepauž.

Pēc tam abi runā par Padomju laika pieminekļu nojaukšanu Baltijas valstīs, uz ko Kalniņš saka, ka ir kategoriski pret to.

“Ar pieminekļu nojaukšanu ir tāpat kā ar grāmatu dedzināšanu… Atnāk iebrucējs, pakļauj tautu un viņam vajag, lai nepaliktu nekas no tā, kas šeit pirms tam ir bijis. Ka šeit bijusi tāda tauta ar saviem uzskatiem, savu vēsturi. To visu ir jāiznīcina. Ja viņš to neiznīcina, nejutīsies kā jaunais saimnieks,” – skan Kalniņa atbilde uz jautājumu, ko viņš domā par Padomju laika pieminekļu nojaukšanu Baltijas valstīs, tostarp Rīgā un apliecina, ka PSRS laika pieminekļi viņam personīgi nekā netraucē un tā ir daļa no Latvijas vēstures.

Mamikina un Kalniņa sarunu krievu valodā var noskatīties šajā video: