Vienmēr soli priekšā citiem: šajos mēnešos dzimušajiem piemīt teju pravietisks talants 0
Tiek uzskatīts, ka daži cilvēki jau kopš dzimšanas ir apveltīti ar spēju redzēt vairāk par citiem un sajust gaidāmās pārmaiņas, pirms tās kļūst acīmredzamas apkārtējiem. No malas šķiet – šie cilvēki ir soli priekšā citiem.
Viņu idejas var šķist neparastas vai pārāk drosmīgas, tādēļ ne visi tās uzreiz saprot, raksta medijs Parade. Eksperti izceļ tieši četrus dzimšanas mēnešus, kuru pārstāvji īpaši bieži izceļas ar tālredzību, attīstītu intuīciju un spēju radīt jaunas idejas, kas ietekmē ne tikai apkārtējos, bet arī citu nākotni.