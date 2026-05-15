Pirms došanās ārpus mājas vienmēr vajadzētu apsēsties: lūk, kas notiek, ja to nedarāt 0
Tradīcija pirms došanās ceļā uz brīdi apsēsties daudzās ģimenēs saglabājusies vēl līdz pat mūsdienām. Daudzi šo ieradumu uztver vienkārši kā nelielu pauzi pirms iziešanas no mājas, taču ezotērikas speciālisti un tautas ticējumu pētnieki uzskata, ka šai tradīcijai ir daudz dziļāka nozīme.
Tiek uzskatīts, ka šis senais rituāls radies laikā, kad cilvēki ticēja mājas gariem un dažādiem neredzamiem spēkiem, kuri var ietekmēt cilvēka ceļu un veiksmi.
Ukrainas ietekmīgākā iedzimtā ragana Jaroslava Solodejeva skaidro, ka senatnē cilvēki uzskatījuši, ka pārmērīga steiga un haoss pirms došanās ceļā piesaista ļaunos garus, kas vēlāk var radīt problēmas ceļā.
“Māņticība radās laikā, kad cilvēki ticēja mājas gariņam jeb mājas sargam. Tika uzskatīts, ka mājas gars var sadusmoties, ja kāds pēkšņi aizbrauc, vai mēģināt pieķerties ceļotājam. Apsēžoties cilvēki it kā apmānīja mājas garu, parādot, ka neviens nekur nedodas,” skaidro ezotērikas speciāliste.
Savukārt ekstrasense Žanna Šulakova uz šo tradīciju raugās no enerģētikas viedokļa un uzskata, ka pirms iziešanas no mājas cilvēki ļoti bieži paši sev rada negatīvu enerģiju.
“Kad mēs gatavojamies iziet no mājas, pie durvīm sākas steiga. Vajag paņemt somu, atslēgas, kaut ko pārbaudīt. Cilvēki sāk nervozēt, un rodas satraukuma stāvoklis. Maģijā pastāv tāds jēdziens kā nemiers, ko cilvēkam var uzlikt meistars. Pēc šādas ietekmes cilvēks kaut ko aizmirst, pazaudē lietas, kaut kur atsitas vai pakrīt,” viņa stāsta.
Pēc ekstrasenses teiktā, haotiskas kustības un nervozitāte piesaista negatīvu enerģiju, un cilvēks šādi pat var sev radīt tā saukto pašļauno aci.
Viņa uzsver, ka īsa apstāšanās pirms došanās ceļā palīdz nomierināties un neļauj negatīvajai enerģija pielipt cilvēkam uz visu dienu.
“Vēl vecmāmiņas mēdza teikt: “Skrienot biedē mājas gariņu.” Tāpēc, kad jūs pirms iziešanas skraidāt pa dzīvokli, jūs kaitināt savu mājas garu. Mājas gars sāk nervozēt, dusmoties un pēc tam, kad jūs aiziesiet no mājas, viņš jums kaitēs,” skaidro ezotērikas speciāliste.
Pēc viņas teiktā, šāds kaitējums var izpausties dažādos sīkumos, piemēram, pēkšņi aizmirstās lietās, sadzīves problēmās vai neveiksmēs dienas laikā.
Tikmēr Jaroslava Solodejeva uzsver, ka šim ieradumam ir arī ļoti praktiska un psiholoģiska nozīme: “Dažas sekundes klusuma palīdz nomierināties, sakoncentrēties un atcerēties, vai neesat aizmirsuši atslēgas, dokumentus vai izslēgt gludekli.”
Ezotērikas speciālisti arī norāda, ka tradicionāli pirms došanās ceļā vēlams uz brīdi apsēsties klusumā un izvairīties no sarunām. Galvenais ir šajā brīdī nesteigties un ļaut sev uz mirkli nomierināties pirms došanās prom no mājām.
Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.