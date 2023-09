Viesturs Silenieks: Aizsardzība maksā dārgi, bet okupācija maksā dārgāk Ieteikt







Aizsardzības joma jau nākamgad varētu saņemt 3% no iekšzemes kopprodukta, medijiem vēstīja aizsardzības ministre Ināra Mūrniece. Vai tiešām tas ir nepieciešams – varbūt to vairāk vajag izglītībai vai veselībai? “Tur es to tā nesalīdzinātu, jo te svarīgāk, cik no tās naudas paliek Latvijā, kur tā nauda aiziet, kā to izmanto un apgroza. Tas ir arī stāsts par vietējās industrijas iesaisti, kuru mēs pēc tam varam sākt eksportēt, un tad tā nauda nāk atpakaļ. Pretējā gādījumā tā būtu vienkārši noēšana,” TV24 diskusiju raidījumā “Preses klubs” komentē Viesturs Silenieks, Latvijas Riteņbraucēju apvienības vadītājs.

“Bet ir jāskatās arī no otras puses. Vai Ukrainai tas, ka tur notiek karš, izmaksā lētāk? Respektīvi, aizsardzība visur maksā dārgi, bet okupācija maksā vēl dārgāk visiem. Te ir jāatrod līdzsvars starp vajadzību un kādi no tā ir ieguvumi. Galvenais ir jēgpilni to naudu ieguldīt,” viņš turpina.

“Jāsaprot, ka aizsardzībā, sākot jau no 90. gadiem, līdzekļu bija maz, infrastruktūra nolaista, viss vecs un tagad tas vienkārši ir jāceļ augšā, vajag renovēt veco. Un tas, kas būs, tā teikt, no jauna – tā ir salīdzinoši neliela daļa,” norāda Silenieks.

Viņaprāt, tiem plāniem, kuros tiks ieguldīti līdzekļi, ir jāiet kopā ar Aizsardzības akadēmijas programmu un to, kādus speciālistus tā spēj sagatavot.

“Attiecīgi speciālistus ir jāsagatavo mūsdienīgam karam, lai viņi saprot par tehnoloģijām un tā tālāk, nevis mācīt vecas lietas, kā bija pēc Otrā pasaules kara. Un tad tas jaunais “produkts”, ko akadēmija sagatavo, viņi jau var ķerties klāt un vēl tālāk to attīstīt. Tā kā tam ir jāiet roku rokā,” skaidro Silenieks.

Vairāk skaties pievienotajā video!