Viesturs Silenieks par Dziesmu svētku komercializēšanu: Tad jau uz 18. novembri arī jātirgo biļetes







Pēc steigā izķertajām biļetēm internetā Dziesmu svētku biļešu epopejā sācies nākamais posms – kasēs uzsākta pārdošana internetā neizpirktajām Dziesmu svētku biļetēm. TV24 raidījumā “Preses klubs” izskan jautājums – kā vispār var tā būt, ka tikai divus mēnešus pirms ilgi gaidītajiem Dziesmu svētkiem sāk tirgot biļetes?

“Es nezinu detaļas, bet, iespējams, ka visas saistības no valsts puses nav sakārtotas, tad neko nevar sākt tirgot. Ja nav skaidru ciparu, tad neko no organizatoru puses nevar plānot. Ja tas ir stāsts par to, tad viņiem nevar neko pārmest. Jautājums – kurš kavējās?” situāciju komentē Latvijas Riteņbraucēju apvienības vadītājs Viesturs Silenieks.

“Man vispār ir tāda sajūta. Ja Dziesmu svētkus mēs visur ceļam gaisā, ka tas ir tāds pasaules mantojums, mūsu vērtība, tas ir notikums, kam mēs visi pievēršam uzmanību, lepojamies, aicinām viesus no visas pasaules, bet tajā pašā laikā nav biļešu… Analoģijās tas man gandrīz vai velk uz to, ka tad jau 18. novembrī arī vajadzētu tirgot biļetes katram, kas grib piedalīties parādē,” ar domām dalās Silenieks un turpina: “No vienas puses mēs sakām, ka tie ir mūsu nacionālā vērtība, un tad mēs uz šo vērtību tirgojam biļetes.”

Silenieks uzskata, ka, ja virzāmies šādā virzienā, tad svētkiem vajadzētu atvēlēt lielāku finansējumu: “Ja jau mēs tā lepojamies visos līmeņos, visas amatpersonas stāsta, cik tas ir nozīmīgi un svarīgi, nu tad iezīmējam vairāk naudu. Vai tad nezinām, ka būs nākamie Dziesmu svētki? Taču zinām. Tas nav pēkšņi nokritis no gaisa. Tad daudz vairāk tautas varēs piedalīties.”

“Protams, estrādē vietu skaits ir limitēts, bet tad vajag iet ārā. Iet parkos, pļavās, visur citur, kur nav problēmu ar krēslu skaitu, un tos svētkus nest tautai. Tie ir tautas svētki, tie ir jādod tautai nevis izredzētajiem. Ja tie ir izredzēto svētki, tad tā vajag arī nodefinēt, un biļešu cenas celt vēl par reizēm trim,” uzskata Silenieks.

Viņš norāda, ka šobrīd nav īsti skaidrs, kāds tad ir svētku mērķis – it kā virzāmies uz “izredzēto” svētkiem, bet no otras puses tiek vēstīts, ka tie ir visas tautas svētki. Līdzīgu analoģiju Silenieks savelk ar oficiālajiem valsts svētkiem, piemēram, 18. novembri.

