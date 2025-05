“Viņš dara to, ko Putins savulaik!” Bijušais prezidents atklāj, kāpēc Latvijā mīl Trampu Ieteikt







Kāpēc Latvijas iedzīvotājiem ir tik pozitīva attieksme pret Donaldu Trampu?

“Viņš ir par deregulāciju. Viņš arī savā pirmajā termiņā labākais darbs, ko viņš paveica – atcēla ļoti daudz regulējošos dokumentus. Ar to viņš sāka. Redz, arī Latvijā cilvēki ir noguruši no regulācijas, it sevišķi aktīvi cilvēki, un viņi domā, ka mums ar to vajag. Viņiem var patikt vai nepatiks Īlons Masks, bet grib darīt kaut ko līdzīgu,” TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” izsakās Valdis Zatlers, Valsts prezidents (2007-2011).

Cilvēki nevēlas pazaudēt laiku birokrātijas papīros, viņi uzskata, ka šādā sistēmā varēs vairāk laika veltīt tieši biznesa, hobijiem, ģimenei, tam, kas patīk.

“Tas viss atņem laiku un cilvēki nav priecīgi, ka viņiem atņem laiku, tāpēc uzskata, ka Trampa virziens ir pareizāks!” viņš turpina.

Zatlers norāda, ka Tramps spēlē uz zemākajiem instinktiem. “Latvijā uz zemākajiem instinktiem ir viegli vinnēt vismaz daļu no uzvaras vēlēšanās!”

Uz cilvēki pamatinstinktiem spēlējot, pie varam toreiz palika arī Putins, kad viņš gandrīz zaudēja vēlēšanas.