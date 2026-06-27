Zagļi tās vienmēr pārbaudīs pirmās! Nosauktas mājokļa nedrošākās vietas, kurās nedrīkst glabāt vērtīgas lietas 0
Mājokļa drošība daudziem kļūst īpaši aktuāla laikā, kad cilvēki dodas atvaļinājumos vai ilgāk atstāj mājas bez uzraudzības. Drošības eksperti brīdina, ka zagļi ļoti labi zina populārākās slēptuves, kur cilvēki glabā naudu, rotaslietas un citus vērtīgus priekšmetus.
Kā raksta ārvalstu mediji, pieredzējuši zagļi pēc iekļūšanas mājoklī parasti nerīkojas haotiski. Viņi ļoti ātri dodas uz konkrētām vietām, kur visbiežāk tiek glabātas vērtīgas lietas.
Amerikāņu drošības speciālists Klifs Lents skaidro, ka pirmais zagļu mērķis gandrīz vienmēr ir galvenā guļamistaba. Tieši tur viņi visbiežāk cer atrast skaidru naudu, juvelierizstrādājumus, pulksteņus un svarīgus dokumentus.
“Pēc ātras guļamistabas pārmeklēšanas, ja viņiem vēl ir laiks, zagļi dodas uz citām mājas daļām, meklējot elektroniku, kuru var viegli pārdot melnajā tirgū. Praksē tas nozīmē, ka lielākā daļa mājas slēptuvju, kas šķiet drošas, noziedzniekiem ir labi zināmas,” skaidro speciālists.
Eksperti norāda, ka cilvēki bieži pieļauj vienu un to pašu kļūdu, izvēloties ļoti paredzamas vietas vērtīgu lietu glabāšanai. Zagļi vispirms pārbauda naktsgaldiņu atvilktnes, skapjus, vietu zem matrača, rotaslietu kastītes un nelielus seifus.
Drošības speciālists uzsver, ka daudzi kļūdaini uzskata šīs vietas par drošām, lai gan patiesībā tās ir pirmās, ko pārmeklē profesionāli zagļi.
“Pārmeklējot šīs vietas, zagļi bieži turpina pārbaudīt pārējo māju, koncentrējoties uz elektronikas ierīcēm, kuras iespējams ātri pārdot. Rezultātā pat labi paslēptas rotaslietas var kļūt par noziedznieku guvumu, ja tās atrodas paredzamās vietās,” teikts publikācijā.
Eksperti iesaka domāt nevis par “perfektu slēptuvi”, bet gan par veidiem, kā izjaukt zagļu ierastos meklēšanas paradumus.
Viens no ieteikumiem ir neglabāt visas vērtīgās lietas vienuviet. Drošības speciālisti iesaka tās izvietot dažādās telpās, ne tikai guļamistabā. Daļu iespējams paslēpt virtuvē, vannas istabā vai citās neierastās vietās.
Tāpat ieteicams izmantot ikdienišķus priekšmetus, kas nepiesaista uzmanību. Piemēram, dažādi trauki, dekoratīvi priekšmeti vai citas lietas, kurās iespējams izveidot slēptuvi.
Eksperti arī norāda, ka svarīgi ir panākt, lai zaglis mājoklī pavadītu pēc iespējas vairāk laika. Jo ilgāk viņam nākas meklēt vērtīgās lietas, jo lielāks risks tikt pieķertam.
Drošības speciālists uzsver, ka katra papildu minūte būtiski samazina zagļa iespējas veiksmīgi paveikt zādzību un palielina iespēju, ka viņš pārtrauks meklēšanu vai pametīs mājokli tukšām rokām.