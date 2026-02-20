Foto: Shutterstock

Kļūdas, kas var maksāt ļoti dārgi! 14 lietas, ko nekad nedarīt, ja dzīvo viens 0

LA.LV
17:54, 20. februāris 2026
Kokteilis

Lielākā daļa cilvēku, kuri dzīvo vieni, zina, cik svarīgi ir rūpēties par savu drošību. Īpaši tas attiecas uz sievietēm, norāda ārzemju prese.

Arī pie mums, Latvijā, būs jauna nauda: kā notiks atvadīšanās no vecā eiro
Kokteilis
Katram dzīvokļa vai mājas numuram līdzi nāk sava aura un “liktenis”. Noskaidro savējo!
Kokteilis
3 zodiaka zīmes, kurām gaidāmajās brīvdienās būs īpaši pozitīvi pavērsieni
Lasīt citas ziņas

Dzīvošana vienatnē var būt patīkama pieredze, taču tā saistīta arī ar noteiktiem izaicinājumiem un riskiem. FIB ziņojums liecina, ka 2022. gadā Amerikas Savienotajās Valstīs tika reģistrētas vairāk nekā 847 000 zādzību, un vairāk nekā puse no tām notika upuru mājokļos. Tāpēc ir ļoti svarīgi zināt, kā sevi pasargāt.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Nevaino ziemu! 9 negaidīti iemesli, kāpēc tev vienmēr ir auksti
Kokteilis
Katram dzīvokļa vai mājas numuram līdzi nāk sava aura un “liktenis”. Noskaidro savējo!
Kokteilis
Atver ceļu bagātībai: 7 lietas, kas jāizdara ar mājas ārdurvīm, lai piesaistītu naudas enerģiju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.