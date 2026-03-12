Kamēr esat atvaļinājumā, zagļi nesnauž: 15 lietas, kas, pēc drošības ekspertu teiktā, var glābt jūsu māju 0
Viena lieta, kas neapšaubāmi var sabojāt atvaļinājumu, ir satraukums par to, kas notiek mājās, kamēr esat prom. Jūs varat gulēt pludmalē Maldīvās, taču, tiklīdz prātā iešaujas doma — vai tiešām aizslēdzāt durvis — atpūta vairs nešķiet tik mierīga.
Jaunākajos pētījumos atklāts, ka vairāk nekā puse cilvēku, dodoties prom no mājām, uztraucas par drošību, bet, par laimi, mūsdienās kvalitatīvas mājas drošības ierīces kļūst arvien pieejamākas. Papildus modernajām tehnoloģijām pastāv arī daudzi vienkārši un lēti veidi, kā padarīt mājokli drošāku.
Trīs drošības eksperti ziņu portālā Daily Mail dalījušies ar svarīgākajiem padomiem.
Apgaismojiet tumšākās vietas mājā un pagalmā
Visneaizsargātākās vietas mājā bieži ir tās, kurām nepievērš uzmanību — sānu vārti, aizmugures ieejas, pirmā stāva logi, garāžas un slēptas piekļuves takas.
Slikti apgaismotas zonas zagļiem nodrošina slēptuves, ļaujot piekļūt īpašumam nepamanīti. Arī pārauguši krūmi un koki var kalpot kā aizsegs. Regulāra apgriešana un kustību sensoru apgaismojums būtiski samazina risku.
Prožektoru vai kameras ar apgaismojumu sistēmas vienlaikus ieslēdz gaismu un sāk ierakstīt notiekošo — un lielākā daļa zagļu nevēlas atrasties spilgtā gaismā.