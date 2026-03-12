Foto. Scanpix/AP Photo/David Goldman

Kamēr esat atvaļinājumā, zagļi nesnauž: 15 lietas, kas, pēc drošības ekspertu teiktā, var glābt jūsu māju 0

LA.LV
Mājas Sadzīve

Viena lieta, kas neapšaubāmi var sabojāt atvaļinājumu, ir satraukums par to, kas notiek mājās, kamēr esat prom. Jūs varat gulēt pludmalē Maldīvās, taču, tiklīdz prātā iešaujas doma — vai tiešām aizslēdzāt durvis — atpūta vairs nešķiet tik mierīga.

Kokteilis
Nekad nepieņem šīs 9 dāvanas: tās var būt pilnas ar negatīvu enerģiju 3
“Pietrūka trīs centimetru…” Sieviete veikalā “Depo” piedzīvo situāciju, kas liek acīs sariesties asarām 24
Kokteilis
Kas mūs sagaida? 5 iespējamie cilvēces gala scenāriji, ko paredzējis Stīvens Hokings
Lasīt citas ziņas

Jaunākajos pētījumos atklāts, ka vairāk nekā puse cilvēku, dodoties prom no mājām, uztraucas par drošību, bet, par laimi, mūsdienās kvalitatīvas mājas drošības ierīces kļūst arvien pieejamākas. Papildus modernajām tehnoloģijām pastāv arī daudzi vienkārši un lēti veidi, kā padarīt mājokli drošāku.

Trīs drošības eksperti ziņu portālā Daily Mail dalījušies ar svarīgākajiem padomiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Nākotnē mums jāgaida ļoti sliktas lietas,” norāda ekonomists, piebilstot, ka šī brīža situācija nav nekas pārsteidzošs
Krimināls
Aizkraukles novadā no dīķa izceļ bojāgājušo
Būs vien jāatver maciņš plašāk! Saeima neveiks neatliekamus pasākumus enerģētiskās krīzes un degvielas cenu kāpuma seku mazināšanai

Apgaismojiet tumšākās vietas mājā un pagalmā

Visneaizsargātākās vietas mājā bieži ir tās, kurām nepievērš uzmanību — sānu vārti, aizmugures ieejas, pirmā stāva logi, garāžas un slēptas piekļuves takas.

Slikti apgaismotas zonas zagļiem nodrošina slēptuves, ļaujot piekļūt īpašumam nepamanīti. Arī pārauguši krūmi un koki var kalpot kā aizsegs. Regulāra apgriešana un kustību sensoru apgaismojums būtiski samazina risku.

Prožektoru vai kameras ar apgaismojumu sistēmas vienlaikus ieslēdz gaismu un sāk ierakstīt notiekošo — un lielākā daļa zagļu nevēlas atrasties spilgtā gaismā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Joks, kas nav joks. Luvras muzeja videonovērošanas sistēmas paroli uzreiz varētu uzminēt arī tu
“Ne hakeri, bet paši cilvēki.” Kā mūsu dati nonāk krāpnieku rokās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.