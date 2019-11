Foto – Leta/Evija Trifanova

Šā gada 21. novembrī Bostonas koncertzālē notika komponista Artura Maskata simfoniskā jaundarba “My River runs to thee…” pirmatskaņojums. Jaundarbu atskaņoja Bostonas simfoniskais orķestris diriģenta Andra Nelsona vadībā. Koncertu translēja Bostonas Radio.

Arturs Maskats saka: “Šis mans jaundarbs ir divu izcilu orķestru – Bostonas simfoniskā orķestra un Leipcigas Gewandhaus simfoniskā orķestra kopējs pasūtījums. Šī pasūtījuma iniciators ir abu orķestru mākslinieciskais vadītājs Andris Nelsons – viens no visizcilākajiem diriģentiem pasaulē. Mana jaunā skaņdarba nosaukums “My River runs to thee…” ņemts no izcilās amerikāņu dzejnieces Emīlijas Dikinsones dzejas rindas, un vārds “upe” šeit nozīmētu Dzīvību, Brīvību, noteikti arī Mīlestību. Katrā ziņā kaut ko tādu, kas mums dots no augšas un kas vada mūsu dzīvi. Dikinsones dzeja ir piepildīta ar dažādu simbolu nozīmēm un juteklisku skaistumu. Darbu veltīju nesen aizgājušā Andreja Žagara piemiņai, kurš bija arī Andra Nelsona tuvs draugs, un kuru Andris sauc par vienu no saviem mentoriem.”

Artura Maskata jaundarba atskaņojums notika Bostonas 2600 vietu lielajā zālē, kuru daudzi dēvē par labāko simfonisko zāli visā ASV. Koncerta programmā līdztekus Artura Maskata jaundarbam izskanēja arī Pētera Čaikovska, Dmitrija Šostakoviča un Gaļinas Grigorjevas mūzika.

Kopumā ASV paredzēti četri koncerti, kuros saknēs Artura Maskata jaundarbs. “Trīs jau notikušajos koncertos,” stāsta Arturs Maskats, “publika skaņdarbu uzņēma ārkārtīgi atsaucīgi, un Andris to diriģēja ar satricinošu emocionalitāti. Ceturtais koncerts ar šo skaņdarbu notiks 26. novembrī. Mēģinājumu procesā man izveidojās fantastisks kontakts ar orķestra mūziķiem – viņi bija ļoti atsaucīgi, iedvesmojoši un teica man daudz labu vārdu, spēlēja absolūti izcili.”

Pozitīvas un darbu cildinošas recenzijas publicēja laikraksti “Boston Globe” un ” Boston Classical Review”.

“My River runs to thee…” atskaņojumi plānoti 2020. gada maijā Leipcigā ar pasaulslaveno Leipcigas Gewandhaus simfonisko orķestri.