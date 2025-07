Ukrainas karagūstekņi pēc apmaiņas nezināmā vietā Ukrainā, 2025. gada 12. jūnijā. Šis ir otrais smagi ievainoto un smagi slimo karavīru atgriešanas etaps pēc vienošanās par gūstekņu apmaiņu pēc nesenajām Krievijas un Ukrainas sarunām.

epaselect epa12171795 Ukrainian prisoners of war (POWs) react following a prisoner swap at an undisclosed location in Ukraine, 12 June 2025. This is the second stage of the return of seriously wounded and seriously ill soldiers, Ukrainian President Volodymyr Zelensky wrote in his official Telegram channel. The agreement on a POW exchange was reached after recent Russia-Ukraine talks held in Turkey. EPA/STRINGER