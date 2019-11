Latvijas kamaniņu braucēji Andris un Juris Šici sestdien Īglsas trasē, Austrijā, ar labu otro braucienu spēja iekļūt sezonas pirmā Pasaules kausa (PK) posma labāko sešiniekā divnieku sacensībās.

Pēc pirmā brauciena brāļi bija vien 11.pozīcijā, bet otrajā uzrādīja trešo labāko rezultātu, kas summā viņiem ļāva ieņemt piekto vietu.

Divu braucienu summā Šici finišēja pēc minūtes un 20,903 sekundēm. No trešās vietas viņus šķīra 0,083 sekundes.

Tikmēr astoto vietu ieņēma Oskars Gudramovičs un Pēteris Kalniņš, kuri braucienos bija attiecīgi sestajā un devītajā pozīcijā. Savukārt Kristens Putins un Imants Marcinkēvičs palika 12.vietā starp 23 ekipāžām, braucienos uzrādot 13. un 16.rezultātu.

Par uzvarētājiem kļuva titulētie vācieši Tonijs Egerts un Saša Benekens, kuriem šī bija 40.uzvara Pasaules kausa posmos. Viņi pēc pirmā brauciena bija ceturtie, bet otrajā uzrādīja labāko rezultātu.

Otrie palika Tobiass Vendls/Tobiass Arlts no Vācijas, kuri uzvarētājiem zaudēja tikai 0,009 sekundes, bet trešo vietu ieņēma austrieši Tomass Steu/Lorencs Kollers, kuri no līderiem atpalika 0,088 sekundes.

Šici no Egerta/Benekena atpalika par 0,171 sekundi, kamēr Gudramoviču/Kalniņu no uzvarētājiem šķīra 0,289 sekundes.

Pēc pirmā brauciena vadībā negaidīti atradās poļi Vojcehs Hmieļevskis un Jakubs Kovaļevskis, taču otrajā braucienā viņi palika 19.vietā, summā noslīdot uz 13.pozīciju.

1st Viessmann Luge World Cup in Igls (AUT) won by @EggertBenecken, 2nd @WendlArlt (both GER) and 3rd Steu/Koller (AUT) #LugeLove #Luge #Worldcup #Winterfans pic.twitter.com/6k1ZTe0N1l

— FIL Luge (@FIL_Luge) November 23, 2019