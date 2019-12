Somijā 6.decembrī atzīmē Neatkarības dienu, Helsinku “Jokerit” komandai sagādājot dāvanu, ar latvieti Jāni Kalniņu vārtos dramatiskā KHL spēlē viesos ar 4:3 (2:0, 1:3, 1:0) pārspējot Novosibirskas “Sibirj”.

“Jokerit” svinēja trešo uzvaru pēc kārtas, visos panākumos vārtos esot Kalniņam, kurš šosezon 26 spēlēs izcīnījis 17 uzvaras. Viņš tuvojas savam karjeras rekordam, jo pērn “Jokerit” vārtos 37 mačos tika pie 22 panākumiem.

“Jokerit” līdz otrā perioda desmitajai minūtei bija vadībā ar 2:0, bet trešdaļas turpinājumā ielaida trīs vārtus mazākumā, kamēr paši viesi izcēlās vienu reizi – 3:3. Tiesa, 67 sekundes pirms finālsvilpes Jesse Joensū izrāva Somijas klubam uzvaru.

Kalniņš šajā duelī atvairīja 27 no 30 pretinieku mestajām ripām.

Jesse Joensuu 🇫🇮 scores with 67 seconds left in Novosibirsk, @jokerithc ends 3-game road trip with perfect 3-0 record. #SIBvsJOK pic.twitter.com/33QnhUkwR7

— KHL (@khl_eng) December 6, 2019