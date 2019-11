Foto: Pexels

Saule caur Strēlnieka zodiaka zvaigznāju iet no 22. novembra plkst. 16.59 līdz 22. decembrim plkst. 6.19.

Uguns stihija. Jupitera aizgādnība. Jupiters, kas aizsargā Strēlnieka zīmi, ir laimes un labklājības planēta. Nosvērts raksturs. Prātnieka daba. Strēlnieks ir ļoti aktīvs, apveltīts ar lielu vitālu spēku, viņam piemīt spējas aizraut sev līdzi cilvēkus. Viņš sirdī alkst pēc ceļojumiem, riska un avantūras. Laulībai un ģimenes dzīvei pielāgojas ar lielām pūlēm. Jebkurā profesijā gūst panākumus savas enerģijas, viegluma un praktiskuma dēļ.

Strēlnieks uzskata, ka, lai dzīvē kaut ko sasniegtu, nepietiek ar skolā iegūtajām zināšanām, tāpēc turpina mācīties visu dzīvi. Strēlnieks ciena tos, kuri prot soli pa solim sasniegt mērķus un virzās dzīvē uz priekšu. Pats ir gandarīts par saviem sasniegumiem un to, kas ir nopelnīts ar darbu, tik viegli no rokām ārā vis nelaidīs. Strēlnieks labi saprotas ar apkārtējiem, bet pieturas pie principa – ļauj man darīt, kā man labāk, un es ļaušu darīt, kā tev labāk. Mājās gan viņam gribas, lai savējie viņu palutina un ar savām problēmām pārāk nenoslogo. Visu, kas attiecas uz ikdienas kņadu un steigu, Strēlnieks cenšas atstāt ārpusē aiz durvīm un cer, ka arī pārējie to iemācīsies. Viņa zinātkārais gars cenšas izzināt arvien kaut ko jaunu, tāpēc vismīļākais vaļasprieks ir ceļošana gan reālajā pasaulē, gan grāmatu pasaulē. Tur tiek rastas idejas gan darba kabineta, gan mājas interjera izveidei. Svarīgākais, lai viss ir estētiski skaisti. Zināmā mērā to var attiecināt arī uz paša pašsajūtu un ārējā tēla veidošanu. Ar kolēģiem un partneriem attiecības ir draudzīgas, bet vairāk virspusējas. Par reliģiju, filozofiju un juridiskas dabas jautājumiem labāk ar Strēlnieku nestrīdēties, jo šajās sfērās viņi ir 100% pārliecināti par savu taisnību. Darbā no sevis un citiem prasa precizitāti un atbildību par uzticēto pienākumu izpildi gan kvalitātes ziņā, gan paredzētajā laikā. Brīvajos brīžos kopā ar draugiem Strēlnieks prot būt gan valdzinošs, gan diplomātisks. Viņam patīk citus iepriecināt un apdāvināt, tāpēc daudzi gribētu būt viņam par draugiem, bet Strēlniekam patīk draugus izvēlēties pašam. Savos sirds dziļumos viņš pārdzīvo, ka citi cenšas viņu izmantot viņa sirsnības un cilvēcisko īpašību dēļ. Neliela indes deva nudien nenāktu par skādi, dažu labu negodi noliekot pie vietas.

Zīmju savstarpējās attiecības: labvēlīga ir savienība ar Jaunavu, Zivīm un Dvīņiem. Ar Vērsi rodas mīlestība vai patika no pirmā acu uzmetiena. Laulība ir harmoniska. Strēlnieks stipri tiecas pēc Auna. Lai gan šīm zīmēm ir daudz kopīga, viņu savienība nav veiksmīga. Strēlnieka pārliecīgā neatkarības mīlestība sagādā daudz bēdu Vēzim. Taču Strēlnieks ir apveltīts ar to vitālo spēku, kas pievelk un pārveido Vēzi. Atklātība, impulsīvums un godīgums Strēlnieku dara tuvu Lauvam, viņiem ir līdzīgi temperamenti un raksturi. Viņu savienība ir ļoti labvēlīga. Strēlnieka un Jaunavas savienība lemta neveiksmei, lai gan viņi fiziski stipri pievelk viens otru. Starp Svariem un Strēlnieku viegli nodibinās stabila, laimīga laulība. Savstarpēja cieņa pastāv starp Skorpiona un Strēlnieka zīmēm. Laba draudzība un koleģiālas attiecības darbā. Ar Mežāzi Strēlnieks rod daudzas kopīgas intereses. Mežāža nopietnība harmonē ar Strēlnieka vitālo raksturu. Ja rodas fiziska tieksme, laulība solās būt laimīga. Ūdensvīrs un Strēlnieks, abi būdami aktīvi un romantiķi, jūt savstarpējas simpātijas. Laulības ļoti harmoniskas. Vienīgais iespējamais strīdu cēlonis ir Strēlnieka nepastāvība. Starp Strēlnieku un Zivīm pastāv milzīgas pretrunas. Viņu laulība reti ir laimīga, neraugoties uz lielo fizisko tieksmi.