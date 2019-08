Pasaules kauss basketbolā: Krievi izglābjas pret Nigēriju; Serbija sāk ar graujošu uzvaru

Sestdien Ķīnā sākās 2019.gada Pasaules kausa izcīņas finālturnīrs basketbolā, pirmajā dienā sīvu maču aizvadot Krievijai, kas vien spēles beigās izrāva uzvaru pret Nigēriju, kamēr viena no sacensību favorītēm Serbija tika pie graujošas uzvaras.

B apakšgrupas cīņā Vuhaņā Krievija uzvarēja Nigēriju ar 82:77 (18:13, 22:22, 18:23, 24:19).

Krievija, kurai traumu dēļ nepalīdz vairāki potenciālie līderi, vēl sešas minūtes pirms beigām bija iedzinējos ar astoņiem punktiem (60:68), taču labi nospēlētas beigas ļāva tikt pie grūta panākuma.

Rezultatīvākie Krievijas izlasē ar 14 punktiem bija Mihails Kulagins un Andrejs Voroncevičs. Nigērijas komandā ar 18 punktiem un četrām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Džošs Okogie.

Whoosh, @iamgabevincent2 🇳🇬 with the step-back! You know this one's going down to the wire. #FIBAWC #RUSNGR

