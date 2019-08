Inga Gaile. Foto – Zane Bitere/LETA

31. augustā rakstniece Inga Gaile piedalīsies 19. ikgadējā ASV Kongresa Bibliotēkas Nacionālajā grāmatu festivālā (Library of Congress National Book Festival), lai runātu par savu angļu valodā iznākušo dzejas izlasi “30 jautājumi, ko cilvēki neuzdod” (30 Questions People Don’t Ask). Tajā pašā dienā tiks atklāta arī Latvijas un Somijas kopīgi veidota komiksu izstāde, kurā būs apskatāmi mākslinieka Reiņa Pētersona darbi no platformas “Latvian Literature” veidotās kampaņas “#iamintrovert”.

Rakstniece Inga Gaile kāps uz Nacionālā grāmatu festivāla Starptautiskās skatuves plkst. 12.00, lai sarunātos ar diskusijas moderatori Dr. Indru Eikmani, redaktora vietnieci Public Radio International radio programmai “The World”. Tās pašas dienas vakarā plkst. 18.00 Gaile piedalīsies Latvijas vēstniecības organizētās karikatūru izstādes “Life of I” atklāšanā restorānā “Mikko Nordic Fine Foods”, kas tiek veidota kopā ar Somijas vēstniecību. Izstādē būs apskatāmi darbi no publicistes Anetes Konstes un mākslinieka Reiņa Pētersona komiksu grāmatas “Life of I.”, kas tika izdota kā daļa no platformas “Latvian Literature” veidotās literatūras eksporta reklāmas kampaņas “#iamintrovert”. Izstādes būs apskatāma līdz 30. septembrim.

Vakar, 26. augustā, Gaile tikās ar latviešu diasporu ASV un piedalījās literatūras vakara pasākumā Trimdas draudzes zālē. Tikšanos organizēja Bostonas latviešu grāmatu grupa un Latviskā Mantojuma fonds un Latvijas goda konsuls Masačūsetstas pavalstī Uldis Sīpols. Šodien, 27. augustā, laikā no plkst. 19.00 līdz 22.00 Gaile piedalīsies dzejas lasījumu “The Poetorium at Starline Reading Series” pasākumā “Brīvais mikrofons” Open Mic sadaļā.

Gailes grāmata “30 Questions People Don’t Ask: The Selected Poems of Inga Gaile” balstīta Baltijas valstu sieviešu dažādajā pieredzē. Dzeja ietver nepārtrauktās pārmaiņas Baltijas reģionā. Gaile ataino detaļas un ikdienas apstākļu zemākos punktus – viņa neraksta par fantāziju pasauli vai safabricētu skatījumu uz pasauli, bet gan par dzīvi, kā to patiesi redz viņa pati. Grāmata izdota ar grantu programmas ārvalstu izdevējiem un tulkotājiem atbalstu.

Inga Gaile ir publicējusi vairākus dzejoļu krājumus, tai skaitā dzejoļus bērniem, noveli un teātra uzvedumus. Viņa ir saņēmusi Latvijas Literatūras gada balvu, kā arī balvu no Dzejas dienu festivāla Latvijā, kas ir dažas no autores atzinībām. Gaile ir daļa no latviešu feminisma kustības, kā arī ir komiķe, kas ir izveidojusi stand-up komēdijas grupu. Savos rakstu darbos, viņa nereti pievēršas stigmatizētām sabiedrības grupām, feminismam un dzimuma līdztiesības jautājumiem. Talantīgās rakstnieces dzeja ir tulkota vairākās valodās.