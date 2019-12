“Rīgas centrāltirgus” skandalā iesaistītai firmai saistība ar bijušā mēra Ušakova padomnieku

Jānis Dzanuškāns. Foto: Edijs Pālens/LETA

“Rīgas centrāltirgus” (RCT) pēdējo nedēļu laikā ir kļuvis par skandalozāko Rīgas pašvaldības uzņēmumu. Starp aizturētajiem cigarešu nelegālo tirgoņu lietā ir arī Centrāltirgus apsargi, bet vēl pirms tam toreizējā vicemēra Vadima Baraņņika strauji veiktā uzņēmuma valdes maiņa izraisīja politisko lavīnu, kuras rezultātā ļoti ticama izskatījās Rīgas domes atlaišana. Latvijas Televīzijas raidījums “de facto” šovakar vēstīja, ka “Rīgas centrāltirgū” saskatāmas ne vien politiķu, bet arī Rīgas domei pietuvinātu juristu intereses. Piemēram, domi apkalpojusī advokāte Zane Vilcāne ir līdzīpašniece cigarešu skandālā ierautajā firmā.

“Rīgas centrāltirgus” šonedēļ paziņoja firmai “Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā” par nomas līguma laušanu no janvāra vidus. Šis uzņēmums apsaimniekoja teritoriju, kurā raidījums “Aizliegtais paņēmiens” fiksēja labi organizētu nelegālo cigarešu tirgošanu. Aizdomās par dalību šai grupā tiesa kā drošības līdzekli piemērojusi apcietinājumu vienai firmas darbiniecei un valdes loceklim Vilnim Visoram.

“Tirdzniecības namam Latgales priekšpilsētā” ir trīs īpašnieki. Kopš 2013.gada ceturtā daļa kapitāldaļu pieder Zanei Vilcānei. Viņa ir individuāli praktizējoša zvērināta advokāte, kurai ir arī papildu prakses vieta – advokātu birojs “Dzanuškāns & Partneri”.

Biroja dibinātājs Jānis Dzanuškāns ilgus gadus līdz pat šim Rīgas domes sasaukumam bija agrākā Rīgas mēra un “Saskaņas” līdera Nila Ušakova ārštata padomnieks juridiskajos jautājumos. Pēdējā laikā Dzanuškāna vārds tiek saistīts ar Rīgas domes Neatkarīgo deputātu frakciju, kas izveidojās pavasarī, kad četrus savus domniekus izslēdza “Saskaņa”. Starp tiem ir arī Vadims Baraņņiks, kurš kopš pavasara līdz novembra vidum bija Rīgas vicemērs un arī “Rīgas centrāltirgus” kapitāldaļu turētājs.

Vilcāne uzskata, ka vēršanās pret viņai daļēji piederošo uzņēmumu esot nepamatota, jo tas daudzkārt lūdzis policijai cīnīties ar nelegālo cigarešu tirgotājiem. Ar profesionālo advokātes darbību viņas bizness neesot saistīts un politikā viņa vispār nelienot, uzsver Vilcāne. Vaicāta, vai pret viņu kā Dzanuškāna kolēģi no RCT valdes puses nebija labāka attieksme, advokāte Vilcāne to kategoriski noliedz: “Nē, nē, viennozīmīgi, nē. Ja jūs to gribat, jūs to varat mēģināt pārbaudīt, un šī te informācija jūsu norādītā neapstiprināsies.”

Jau 2011.gadā sākās un sešus gadus turpinājās Vilcānes sadarbība ar Rīgas domes struktūrām. Tolaik Rīgas domes Juridiskā pārvalde ar viņu noslēdza līgumu par juridisko pakalpojumu sniegšanu. “de facto” zināms, ka Vilcāne iepirkuma procedūrā tika uzaicināta kā vienīgā pretendente, un būtiska loma tur bijusi ieteikumiem no Rīgas mēra Ušakova biroja, kurā tolaik darbojās Dzanuškāns. Juridisko pakalpojumu līgumus ar Vilcāni slēdzis arī RD Mājokļu un vides departaments.

Kāda bijusi Dzanuškāna loma kolēģes veiksmīgajā sadarbībā ar Rīgas domi? Advokāts “de facto” mēģinājumus sazināties ignorēja un arī birojā nebija sastopams.

Tomēr par “Rīgas centrāltirgu” viņam interese šogad esot bijusi, “de facto” apstiprināja RCT valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks: “Mēs esam ar Dzanuškāna kungu esam vienreiz tikušies, bet man īsti arī nebija līdz galam skaidrs tikšanās iemesls. (..) Mēs satikāmies uz ielas, bet tā nebija nejauša tikšanās. Tā bija ieplānota tikšanās. Mēs satikāmies, iepazināmies, bet tur nebija nekas vairāk, jo es īsti arī neizpratu šīs tikšanās iemeslu. (..) Kontekstā ar Centrāltirgu, jā. Bija tāda saruna, kā jums tur iet, kā jums tur visas izmaiņas. Nu tāds vispārīgs temats par to, kāds ārā laiks, kā veicas un tamlīdzīgi.”

Druvinieks neatklāj, kas šo tikšanos organizēja, tomēr noprotams, ka tas ir kāds no RCT politiskajiem pārraugiem. Saistīti ar Centrāltirgu bija trīs “Neatkarīgo deputātu frakcijas” (NDF) pārstāvji – kapitāldaļu turētājs Baranņiks, kā arī Valērijs Petrovs un Vitālijs Dubovs, kas vienlaikus bija arī “Rīgas centrāltirgus” valdes padomnieki. Tieši ar Petrova novembra vidū iesniegto ziņojumu par valdes darbu Baraņņiks pamatoja tās atlaišanu.

Druvinieks gan tajā minētos pārmetumus noraida: “Valērijs Petrovs ir trīs gadus stratēģiskā padomnieka lomā uzņēmumā “Rīgas centrāltirgus”, un būtu tikai loģiski, ja Petrova kungs savus vērojumus, teiksim, laika gaitā, ja viņam tādi būtu radušies, viņš būtu vērsies pie valdes, lūdzis komentārus, runājis par šīm lietām. Pretēji tam visam trīs gadu laikā no Petrova kunga nav ne rekomendācijas, ne jautājumi, ne jebkāda veida citas pretenzijas.”

Petrovs apgalvo, ka viņa amats bijis domāts, lai uzturētu saikni starp uzņēmumu un politisko vadību, jo Rīgas domei par kapitālsabiedrībās notiekošo esot arī politiskā atbildība. Tieši tāpēc arī tapa ziņojums Baraņņikam. “Tur es norādīju uz to, ka ir redzams, ka valde vismaz strādā neefektīvi, ka daži jautājumi, kuri ir risināti, neatbilst centrāltirgus interesēm. Piemēram, par rūpniecības tirgus iznomāšanu,” saka NDF frakcijas vadītājs Petrovs.

Nīkuļojošā Rūpniecības preču tirgus teritorija jau kopš 2013.gada ir iznomāta SIA “Promenex”. Nomnieks bija apņēmies ierīkot satiksmes mezglu, kurā būtu stāvvietas un tirdzniecības vietas, taču medijos izskanējušas versijas par plāniem teritorijā būvēt lielveikalu un par Ušakova bijušā ekonomikas padomnieka Ērika Teilāna iespējamajām interesēm šai procesā. Pēc nomas līguma beigām Centrāltirgum ēkas būtu jāatpērk pēc tirgus vērtības – šādus grozījumus līgumā 2017.gada pavasarī akceptēja toreizējais kapitāldaļu turētājs Ušakovs.

Tagadējais mērs Oļegs Burovs (GKR) sapulcē piedalījās kā Īpašuma departamenta direktors un norādījis, ka līguma nosacījumi pašvaldībai nav izdevīgi, tomēr tas netika ņemts vērā. Tagad jau kā RCT kapitāldaļu turētājs Burovs norāda: “Un tad, kad šobrīd investors, nomnieks atnāk ar lūgumu pagarināt būvniecības termiņu, es teicu, ka mums vajadzētu izmantot šo iespēju un, ja mēs piekrītam atvērt līgumu un pamainīt termiņu, tad vienlaicīgi vajadzētu izņemt tos punktus, kas pašvaldībai vai centrāltirgum nav izdevīgi. Par šiem punktiem diskusija notiek līdz šodienai.”

“Valde pie tā strādā jau pusotru gadu, jo nav īsti viegli tagad atlikt atpakaļ šos punktus, kas kādreiz tika pieļauti,” skaidro RCT valdes priekšsēdētājs Druvinieks.

“Rīgas centrāltirgū” pēc tam, kad cigarešu lietas ietvaros aizturēti daži apsargi, arī vienas maiņas vecākais, no pienākumu pildīšanas tika atstādināts Iekšējās drošības dienesta vadītājs Maksims Danovskis. Atstādināts pagaidām ir arī valdes padomnieks iekšējās drošības jautājumos, domnieks Dubovs, kurš informēts arī par štata vietas likvidēšanu.

Darba attiecības pārtrauktas arī ar dažiem darbiniekiem, kurus varētu uzskatīt par Baraņņika uzticības personām, tai skaitā Petrovu. Tas noticis, jo šobrīd valdei esot brīvas rokas, skaidro Druvinieks – iepriekš viņus atlaist bijis aizliegts. Baraņņiks to gan noliedz: “Šobrīd jau pēc visiem notikumiem var runāt “da jebko”. Protams, Druvinieka kungs mēģinās izstāstīt, ka viņam nebija ļauts neko darīt, bet runāsim atklāti: nevienu reizi viņš nenāca ne ar kādu priekšlikumu un tā tālāk, ja.”

Janvārī pašvaldības kapitālsabiedrību, tātad arī “Rīgas centrāltirgus” pārraudzībā gaidāmas izmaiņas – tās jānodod domes izpilddirektoram vai viņa padotajiem. Tāpēc jau tagad Rīgas domē valdošās partijas un grupas pauž idejas, ka jāveido izpilddirektora vietnieka amati, kuros visticamāk nonāks politiķiem pietuvinātas personas.