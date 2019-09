Priecē, ka ik gadu Latvijas Rakstnieku savienības kultūrizglītības programmas “Literārā akadēmija” Latvijas skolēnu un jauniešu literāro darbu konkursā “Aicinājums” piedalās jaunieši no visas Latvijas. Konkurss ir ar senām tradīcijām: šogad noritēja 43. sasaukums. Kopumā tika iesniegti 70 literāri darbi, no kuriem 36 bija dzejas pieteikumi. Šajā lapā publicēta dzeja no otrās grupas laureātu darbiem.

Konkursa atbalstītāji: grāmatu apgādi “Dienas Grāmata”, “Jānis Roze”, “Kontinents”, “Latvijas Mediji” un “Latvijas Avīzes” pielikums “Kultūrzīmes”, “Liels un mazs”, “Mansards”, “Neputns”, “Pētergailis”, “Zvaigzne ABC”, kā arī LRS laikraksts “KonTEKSTS”.

1. vieta: Kaspars Rozītis (Valmieras Viestura vidusskola, 12. klase, 17 gadi)

***

sastrādāto roku rētas

dun smagi

kā galvā kliedzošās vētras

tajās sapinušies izsalkuši vanagi

izsalkuši pēc nāves

nezināmas un skaistas

skumjas sakāves

vieglāk ir zaudēt

2. vieta: Lauris Emīls Frēlihs (RTU Inženierzinātņu vidusskola, 16 gadi, 11. klase)

par īsu

dzīve par īsu, lai akvaparkā šļūktu no augstākā torņa

stabs – par īsu, lai zem pārkārtajiem vadiem spētu izlidot lidmašīna

pastnieka kājas par īsu, lai tajā neiekamptu kaimiņa suns

reklāmas pauze, par īsu, lai remdētu slāpes pēc miesas, bet par garu, lai paliktu sēdus

rīsi par īsu, lai salabotu ekonomiski komisko bedri

ērgļa spalva par īsu, lai spētu tas uzrakstīt atvadu vēstuli pats

es – par īsu, lai būtu Tavs laternas stabs, par garu, lai lietussargs labs

3. vieta: Paula Lūcija Lejiņa (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, 11. klase, 17 gadi)

Man patīk soliņi

Es parasti apguļos un kustinu kāju pirkstus

Sirreāli kūst laiks, pil laiks

Un kāju pirksti sāk kustēties atpakaļgaitā

Katrs soliņš kādreiz noveco un liek

Katram Dalī novecot ar viņu

Es apsolu tev parādīt savu mīļāko soliņu

Tad tu arī varēsi novecot

Un kādreiz ejot garām domāt

Paskat, cik ātri izkusis soliņš

3. vieta: Agnese Radziņa (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, 12. klase, 17 gadi)

***

hloroplastu trūkums iemāca sintizēt enerģiju no veļaspulvera,

kas smaržo pēc viņa(s) krekliem.

aiz loga par interjeru atbild koku nodzeltējušie piena zobi,

starp mums – saburzījies nemiers.

iegūlies manā bērnības gultā,

tu pajautā,

kādā valodā

es domāju par māti un tēvu?

latīniski šie vārdi “mater” un “pater”

uz aci izskatās līdzīgi

angļu (to) matter un latviešu patvert(ies).

(dažu sugu

putnu mātītes

sakošļā barību

bērnu vietā

un pārgremotu

atspļauj putnēnu izbadējušajās rīklītēs,

bet es neesmu putnēns,

es esmu barība.)

Veicināšanas balva: Alise Bogdanova (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, 11. klase, 16 gadi)

strupceļš un nelaimīga pusaudžu mīlestība

Es sēžu putnu būrī..

domas beidzot iedzinušas stūrī..

“ko tu lūri? Ko tu lūri? KO TU LŪRI?”

sirds ka nakstauriņa spārni

ar gaismu applaucēti.

“sēdi rāmi! Sēdi rāmi! SĒDI RĀMI!”

sažņauguši murgi kārni.

Aizvērt acis. Aizbēgt beidzot.

Aizbērt brūci, Tevi un migrēnu

atvados es ļoti steidzot..

“IZSLĒDZ TO JŪTU SIRĒNU!”

“Izslēdz..”

“izslēdz.

Veicināšanas balva: Aija Līga Lagzdiņa (Rīgas 49. vidusskola, 11. klase, 17 gadi)

***

Nolieku saulītē žāvēties

Izsmeļu no mutes

Pieveru acis un pasmaidu

Uz zobiem asinis

Notek uz baltas kleitas,

Zem kuras slēpjas basas kājas

Aiz nagiem izrakta zeme

Uz mēles gala meli

Aiz sakostiem zobiem naids

Rokas savilktas dūrēs

Sirdspuksti piekliedz ausis

Es izdegu līdz ar sveci,

Es izgaistu līdz ar rīta rasu

Nomazgājos ugunskurā

Paslēpjos zem dēļu grīdas

Ielaižu saulrietu aiz plakstiņiem

Satveru dzirksteli

Ieelpoju strauta ūdeni

Sapinos ozola saknēs

Aizmiegu blakus margrietiņām

Veicināšanas balva: Romāns Ralfs Mitins (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, 11. klase, 16 gadi)

***

Mātei vajag, lai piedzimstu perfekts

Sagriezu savu pirkstu un raudu.

Esmu jau pusceļā.

Rožu podiņā skatos, tavā pelēkajā smaidā.

Putekļainā skapja virsmā cenšos atklāt ko jaunu.

Krampī sarauj gurnu, tāpat kā toreiz.

Nokrītu no sava narcisu troņa

Lētās sāpes.