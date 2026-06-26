10 dīvaini četrdesmitgadnieku ieradumi – agrāk viņi paši par tiem smējās 0
Mēdz teikt, ka vecumdienās mēs pārvēršamies par saviem vecākiem. Tas ir mīts. Vismaz daļa šī apgalvojuma. Tomēr laika gaitā mēs mēdzam pārņemt no viņiem dažas dīvainības, jo esam uzauguši un socializējušies līdzīgā vidē.
No vecākiem mēs mēdzam pārņemt arī dīvainus ieradumus, par kuriem jaunībā, visticamāk, smējāmies.
Kuri tad ir šie ieradumi, kurus cilvēki aptuveni 40 gadu vecumā apzināti vai neapzināti pārņem no saviem vecākiem?
1. Ērta apģērba izvēle
Tā vietā, lai mēģinātu iekļauties vai dzītos pēc komplimentiem, daudzi cilvēki, kļūstot vecāki, izvēlas komfortu un ērtības. Viņus mazāk interesē ārišķības un izrādīšanās.
Žurnālā Journal of Women & Aging publicētā pētījumā apstiprināts, ka šī pāreja uz komfortu ir pilnīgi dabisks brieduma posms. Dažiem tas izpaužas kā garderobes maiņa – beidzot tiek izmesti neērtie apģērbi, kas radīja tikai liekus kompleksus, un atrasts iekšējais miers.