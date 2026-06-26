Foto: Pexels.com

10 dīvaini četrdesmitgadnieku ieradumi – agrāk viņi paši par tiem smējās 0

Pievieno LA.LV
kokteilis.lv
7:36, 26. jūnijs 2026
Kokteilis Dzīvo

Mēdz teikt, ka vecumdienās mēs pārvēršamies par saviem vecākiem. Tas ir mīts. Vismaz daļa šī apgalvojuma. Tomēr laika gaitā mēs mēdzam pārņemt no viņiem dažas dīvainības, jo esam uzauguši un socializējušies līdzīgā vidē.

Kokteilis
3 zodiaka zīmes, kuras nekad nebūs nabadzīgas – nauda tām burtiski līp pie pirkstiem
VIDEO. “Armija pavērsīs savus ieročus pret Kremli!” Krievijas bruņoto spēku veterāns izvirzījis ultimātu Putinam 98
Mājas
No “atkritumiem” līdz pieklājīgai summai maciņā – šie 3 vecie telefoni kļuvuši par kolekcionāru sapni
Lasīt citas ziņas

No vecākiem mēs mēdzam pārņemt arī dīvainus ieradumus, par kuriem jaunībā, visticamāk, smējāmies.

Kuri tad ir šie ieradumi, kurus cilvēki aptuveni 40 gadu vecumā apzināti vai neapzināti pārņem no saviem vecākiem?

1. Ērta apģērba izvēle

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Četrkājains “aktieris” Turcijā pārraksta “Romeo un Džuljetas” traģisko finālu
VIDEO. Gatavi pirmajam lidojumam? Tiešraides piekūnu mazuļi pārsteidz ar savu lepno stāju un nerimstošo enerģiju
VIDEO. Drīz sāks arī braukt ar skrejriteņiem? Polijā iemūžināts, kā milzīga mežacūku ģimene priekšzīmīgi šķērso gājēju pāreju

Tā vietā, lai mēģinātu iekļauties vai dzītos pēc komplimentiem, daudzi cilvēki, kļūstot vecāki, izvēlas komfortu un ērtības. Viņus mazāk interesē ārišķības un izrādīšanās.

Žurnālā Journal of Women & Aging publicētā pētījumā apstiprināts, ka šī pāreja uz komfortu ir pilnīgi dabisks brieduma posms. Dažiem tas izpaužas kā garderobes maiņa – beidzot tiek izmesti neērtie apģērbi, kas radīja tikai liekus kompleksus, un atrasts iekšējais miers.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Cilvēki, kas tērē naudu šīm 5 lietām, nekad nekļūs bagāti
Kokteilis
Īsts zelta laikmets: tieši šajos 4 mēnešos dzimušie pensijas vecumā burtiski atplaukst
Kokteilis
Numeroloģija un skaitļu maģija: kā jūsu tālruņa numurs ietekmē jūsu likteni un kad to mainīt?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.