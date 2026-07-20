FOTO. Jūra līdz ceļiem, smaids līdz ausīm – “Prāta Vētra” grandiozi noslēdz “Pirmās dienas tūri” 0
18. jūlijā “Prāta Vētra” ar grandiozu šovu Liepājas stadionā “Daugava” noslēdza divu gadu koncerttūri. “Pirmās dienas tūres” noslēguma koncerts Liepājā pulcināja aptuveni 23 tūkstošus liepājnieku un pilsētas viesu.
“Mīļš paldies katram, kurš bija ar mums Liepājā, dalījās ar stāstiem, foto un video no šī koncerta! To nevar atkārtot! Jūra līdz ceļiem, smaids līdz ausīm,” pauž “Prāta Vētras” komanda. Koncerts bija saviļņojoša gan pašiem mūziķiem, gan skatītājiem, kuri bija mērojuši ceļu uz Liepāju ne tikai no tuvējām pilsētām, bet arī no Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Anglijas un pat no Argentīnas un Ķīnas, un citām valstīm.
Pārsteigumiem bagātajā koncertā “Prāta Vētra” izpildīja gan savus populārākos hitus, gan jaunākā albuma “Pūķa lietošanas instrukcija” skaņdarbus. Uz dziesmām “Mellužu stacija” un “Krāces” uz skatuves pievienojās šarmantā aktrise Agnese Budovska. Izskanēja arī nesenākie singli “Kur ir tā jūra?” kopā ar MESU un “Dārznieks vol2” – ar Fiņķi. Klausītājus sajūsmināja arī liepājnieki “Musiqq”, kuri kopā ar grupu izpildīja hitu “Debesis iekrita tevī”.
“Milzīgs paldies mūziķiem ar kuriem dalījām skatuvi Liepājā – perkusiju un bungu meistarei Nelli Bubujancai, ģitāristam Uldim Beitiņam, basģitāristam Kristapam Ērglim un lieliskajām bekvokālistēm – Lindai Anetei Rušeniecei, Unai Danielai Aizgailei un Paulai Saijai. Paldies pūšamo instrumentu pavēlniekiem saksofonistam Artūram Sebrim, trompetistam Reinim Puriņam un trombonistam Rūdolfam Kulbergam. Paldies īpašajiem visiem Chris Noah un Fiņķim, kuri sagaidīja koncerta apmeklētājus vakara sākumā. Paldies katram, kurš pielika roku šī koncerta tapšanā,” pateicas Renārs Kaupers, Māris Mihelsons, Kaspars Roga un Jānis Jubalts.
“Pirmās dienas tūres” koncertu Liepājā piedāvāja Signet banka, atbalstīja Mītavas bezalkoholiskais alus, Neste, Samsung, Spice, DSV, Storent, Balcia, CityBee un Liepājas pilsēta. Koncerta mediju partneri – jauns.lv, inbox.lv, ziņu portāls Delfi, TV3 Group, JcDecaux, Dienas Mediji, Radio TEV un radio EHR Latviešu Hiti.