Foto-Shutterstock

10 noderīgas un neparastas idejas svētku ideālajam cepetim Ieteikt







Ziemassvētku vakariņas nav iedomājamas bez garšīga, sulīga un mājīga ēdiena – gaļas cepeša. Tiem, kas ideālu cepeti vēlas pagatavot paši, piedāvājam 10 noderīgas un neparastas idejas, kas izrotās ikvienu svētku galdu.

1. Viens no svarīgākajiem perfekta cepeša nosacījumiem ir izcilas kvalitātes gaļa. Neatkarīgi no tā, kādu gaļas gabalu jūs izvēlaties – fileju, muguras, lāpstiņas daļu vai citu, tai obligāti jābūt svaigai, tāpēc tā jāiegādājas no uzticama ražotāja.

2. Ļoti izsmalcināta garša sanāk liellopa muguras daļas gabalam, ja to ierīvē ar sasmalcinātu salviju lapu, ķiploku un olīveļļas maisījumu. Izteiktāka garša būs, ja atradīsiet svaigas salviju lapas.

3. Ielejot cepampannā glāzi sarkanvīna pirms gaļas ievietošanas cepeškrāsnī, un izkārtojot tajā sagrieztu sīpolu, jebkurš cepetis sanāks gana gards!

4. Itāļi vienā cepetī – Porchetta – apvieno divus dažādus gaļas veidus. Cūkgaļas fileju aptin ap cūkgaļas pavēdera gabalu, stingri apsaitējot abus kopā ar virtuves diegu. Iepriekš gaļa jāierīvē ar fenheļa sēklu, ķiploku, rozmarīna un timiāna, citrona miziņas, sāls un piparu maisījumu. Izmēģiniet!

5. Lieliska marināde cūkgaļas karbonādes vai filejas cepetim būs apelsīnu ievārījums, sajaukts ar kaltētām dzērvenēm, balzāmetiķi un rapšu eļļu.

6. Uzdrošinieties traukā, kurā cepsies ar timiānu un kausēto sviestu ierīvētā vista, ielikt 40 ķiploku daiviņas ar visu mizu, nedaudz apmaisot tās ar olīveļļu. Patiešām – veselas 40! Smarža būs fantastiska!

7. Pavisam neierasta recepte drosmīgākajiem: liellopa fileju ierīvē ar kafijas dzirnaviņās sasmalcinātām kafijas pupiņām, pipariem, rīvētu tumšo šokolādi, ķiplokiem, sinepēm, olīveļļu un 4 smalcinātām anšovu filejām (2 ēdamkarotes no katras sastāvdaļas). Garšos neierasti labi!

8. Gaļas gabalam, kas jau ierīvēts ar sāli un pipariem, virsū kā garozu var likt šādu gardu maisījumu: sasmalcinātas pistācijas, sarīvēta viena vidēja apelsīna miziņa, sīki sagrieztas pētersīļu un piparmētru lapas, nedaudz rapšu eļļas. Tas piešķirs cepetim gan īpašu garšu, gan izskatu.

9. Patīk skāba garša? Piedāvāju likt virsū gaļai ananasu gabalus, sagrieztus ripiņās. Pēc tam visu gaļas gabalu var aptīt ar plānām bekona šķēlēm. Ja gaļu ierīvēsiet vēl ar kanēli un ingvera pulveri, tā sanāks pikantāka!

10. Pirms likt gaļu cepties, tai obligāti jāpastāv istabas temperatūrā vismaz vienu stundu. Cepetis jāliek iepriekš labi sakarsētā cepeškrāsnī. Cepot liellopa gaļu, ieteicams pirmās 15-20 minūtes cept 220°C, pēc tam t° samazinot līdz 180°C. Cūkgaļas gabals vai putnu gaļa uzreiz jāliek 170-180°C. Cepšanas laikam, lai gaļa sanāktu sulīga, jābūt 20 min. uz katriem 500 g. Gatavību nosaka, iedurot platākajā cepeša daļā ar iesmiņu – jāizdalās dzidrai, caurspīdīgai sulai.