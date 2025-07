Foto: Freepik

“Vīruss izplatās kā ugunsgrēks!” Britos pieaug bailes par savu veselību Ieteikt







Pieaug bailes, ka masalas varētu izplatīties „kā ugunsgrēks”, jo Anglijā miris ar šo vīrusu inficēts bērns, turklāt vakcinācijas rādītāji turpina kristies.

Reklāma Reklāma

Bērns, kurš nomira, bija pacients Liverpūles „Alder Hey Children’s Hospital”, kur pēdējo nedēļu laikā reģistrēti jau 17 masalu gadījumi. Lielbritānijā kopumā šogad līdz 3. jūlijam jau apstiprināti 529 gadījumi.

Lielbritānijā masalu, cūciņu un masaliņu (MMR) vakcinācijas divu devu aptvere ir nokritusi līdz 84%, kas ir zem 95% nepieciešamās kolektīvās imunitātes sliekšņa. Dažās vietās situācija ir vēl sliktāka — Liverpūlē tikai 73% piecgadīgo saņēmuši abas devas, bet dažviet Londonā — zem 65%. Tikmēr tādās vietās kā Rutlenda un Nortamberlenda šie rādītāji pārsniedz 95%.

Veselības eksperti brīdina, ka zema vakcinācijas aptvere palielina risku, ka vīruss nonāks pie jau tā slimīgiem bērniem, kur tas var būt liktenīgs. Masalas var izraisīt pneimoniju, krampjus, meningītu, encefalītu un pat aklumu, bet retos gadījumos — nāvējošu smadzeņu slimību SSPE, kas attīstās vairākus gadus pēc inficēšanās.

Lielbritānija 2016. gadā no Pasaules Veselības organizācijas saņēma „valsts brīvas no masalām” statusu, taču to zaudēja 2019. gadā.

Sabiedrības veselības speciālisti atkārtoti aicina vecākus vakcinēt bērnus gan savu, gan citu — vājāk aizsargāto — labā.