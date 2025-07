Foto: Mikus Kļaviņš/Valsts izglītības satura centra arhīvs

VIDEO. "Es ticu, ka viņš prasīja, kurš tik labu dziesmu uzkomponējis." Noslēguma koncerta "Te-Aust" skatītāji notvēruši īpašu brīdi ar Maestro Raimondu Paulu







Vakar, ar iespaidīgu un emocijām piepildītu koncertu “Te-Aust” Mežaparka estrādē, noslēdzās XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Vienā no skaistākajiem vasaras kultūras notikumiem uz vienas skatuves muzicēja gan tūkstošiem bērnu un jauniešu no visas Latvijas, gan arī īpašie viesi — to vidū Maestro Raimonds Pauls, kurš kā vienmēr spēja pārsteigt ne vien ar savu neatkārtojamo muzikālo rokrakstu, bet arī ar sev izcilo humora izjūtu.

Vairāki koncerta skatītāji iemūžinājuši īpašu mirkli, kas ātri kļuva par vienu no vakara emocionālākajiem akcentiem. Video redzams, kā Maestro, spēlējot klavieres, vēršas pie blakus stāvošās jaunietes ar kādu asprātīgu piezīmi. Lai gan precīzi nav zināms, ko tieši Maestro viņai piebildis, jaunietes smaids liecina par veiksmīgu joku.

Taču sociālo tīklu lietotājiem ir savs viedoklis par to, kādu joku Maestro izteicis. Lūk, ko par šo sirsnīgo momentu domā soctīklotāji.