Katrai saimniecei ledusskapī ir burka ar kaut ko marinētu. Bet vai zināji, ka šķidrums, kas paliek pāri pēc tam, kad ir apēsti visi marinētie gurķi, var tikt izmantots daudzām citām lietām?

Visticamāk, tu šo šķidrumu vienkārši izlej kanalizācijā. Bet, kad tu izlasīsi sarakstu ar trikiem, kas var tev palīdzēt dažādos mājas darbos, tu vairs nekad tik viegli nešķirsies no šī brīnumainā šķidruma.

Šoreiz runa ir tikai par marinētu gurķu šķidrumu, jo turpmākie padomi ir saistīti ar marinādē esošo sāli un etiķi.

1. Palīdz novērst gremošanas traucējumus

Grūti tam noticēt, bet etiķa skābums marinādē var palīdzēt līdzsvarot PH līmeni tavā vēderā, un tu atkal jutīsies labāk.

2. Palīdz nomierināt ādu pēc odu kodumiem

Vai nevari pārtraukt kasīt un berzēt odu koduma vietas? Apsmērē skarto ādas zonu ar marinādi. Marinādē esošais etiķis nomierinās ādu un apturēs niezi. Vienkārši atceries pēc tam uzklāt nedaudz ādu mitrinoša līdzekļa, lai sāls ādu nepadarītu sausu.

3. Atgriez dzīvīgumu pamirušiem augiem

Vai tev ir augi, kuri ir redzējuši labākas dienas? Uzlej marinādi uz augsnes nākamajā laistīšanas reizē. Marināde satur daudz kālija, kas nepieciešams visiem augiem. Un skābe marinādē palīdz līdzsvarot augsnes pH līmeni, kas atkal padara augus veselīgus.

4. Atvieglo muskuļu krampjus

Marināde ir pārsteidzoši noderīga, ja tu ciet no muskuļu krampjiem. Marinādē ir augsts nātrija un kālija līmenis. Pētnieki nav īsti pārliecināti, kāpēc cilvēkiem rodas krampji, bet dehidrācija un elektrolītu trūkums noteikti to veicina. Tātad, piemēram, pirms dzemdību sākšanās, lai izvairītos no krampjiem, dzer vienu vai divas glāzes marinādes sulas.

5. Cīnās ar paģirām

Paģiras nekad nav patīkamas, un vienmēr tās ir nelaikā. Pamostoties no rīta pēc trakas ballītes, mēģini izdzert nelielu glāzi marinādes. Runā, ka tas spēj darīt brīnumus.

6. Notīra vara priekšmetus

Lielākajai daļai no mums mājās ir vara izstrādājumi, bet bez regulāras aprūpes tie bieži sāk iegūt zaļganu nokrāsu. Noslauki vara priekšmetus ar marinādē iemērktu drānu un drīzumā redzēsi pārsteidzošus rezultātus.

7. Palielina pārtikas ilgmūžību

Ja tev mājās ir dārzeņi, kurus nav laika pagatavot vai apēst, pirms tie sabojājas, ievieto tos marinādē. Tie uzglabāsies vismaz par nedēļu ilgāk!

8. Kokteiļi

Nav viegli pārliecināt viesus izmēģināt kokteili ar gurķu marinādi, bet šis vienkāršais maisījums ir savaldzinājis vairāk nekā vienu cilvēku… Vienkārši šeikerī ieliec ledu, degvīnu un divus šotus marinādes, labi sakrati un ielej martini glāzēs. Neaizmirstiet dzert ar mēru!

9. Palīdz pret grēmām

Sajauc nedaudz marinādes ar karoti medus, lai mazinātu grēmas.

10. Nogalina nezāles

Marinādes sula ir dabisks nezāļu apkarošanas līdzeklis, un tavā dārzā vai starp akmens flīzēm pagalmā radīs brīnumus. Uz nezālēm uzlej nedaudz marinādes, un tās izzudīs.

11. Pastiprina ēdiena garšu

Izmanto marinādi salātu mērcē kā etiķa aizstājēju vai samaisi marinādi ar jogurtu, lai lapu salātiem iegūtu krēmīgu mērci. Daži cilvēki izmanto marinēto gurķu marinādi, arī lai marinētu gaļu, un ir ļoti apmierināti ar rezultātiem.

12. Nomierina saulē apdegušu ādu

Uz vates uzlej marinādi un uzklāj to uz apdeguma. Etiķis marinādē palīdzēs mazināt dedzinošu sajūtu.

13. Nomierina sāpes kaklā

Ja jūtu, ka tev ir iekaisis kakls, dzer karoti marinādes šķidruma. Etiķis tiek lietots daudzos tautas medicīnas līdzekļos, un tas ir tikpat efektīvs kā klepus sīrups, bet bez visām ķīmiskajām vielām.

