Foto: Shutterstock

2021.gads Vēža zodiaka zīmē dzimušajiem: ko sola zvaigznes? Ieteikt







Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”.

Cilvēki, kas pēc horoskopa ir Vēži, dzimšanas dienu svin laikā no 21. jūnija līdz 22. jūlijam.

Sola jaunas iespējas tiem, kas izvirza lielus mērķus

Šis gads veiksmīgs tiem Vēžiem, kas izvirzījuši lielus mērķus, – pamanīsiet jaunas idejas, iespējas, sabiedrība nāks talkā. Savukārt arī tiem, kas jau dzīvo miera vējos, gads aizritēs ar pāris košām iespējām, taču salīdzinoši viegli un mierīgi. Galvenais, kam šogad jāpievērš uzmanība, ir emocijas un to harmonizēšana, kā arī jāsāk ticēt savām prasmēm un talantiem.

Jūnijs un augusts bērs iespējas no visām pusēm. Viss atkarīgs no jūsu enerģijas rezervēm darīt, no jūsu optimisma un ambīciju daudzuma. Jebkurā gadījumā arī pie krietni iztukšotas enerģijas spēsiet paveikt ko nozīmīgu savā dzīvē, zvaigznes šajos mēnešos ir īpaši labsirdīgas un atbalstošas.

Lielisks gads, ja plānojat vīt ģimenes ligzdiņu vai ģimenes pieaugumu. Daudzi Vēži iestūrēs laulības ostā. Jau aizņemtajiem šis gads būs ar papildu pienākumiem, kas pārbaudīs jūsu lojalitāti un uzticību attiecībām, partnerim, ceļam, kuru ejat kopā.

Finanšu jomā jāprot sevi ierobežot!

Finanšu jomā jūsu horoskopā iejaucas bargais Saturns – jāspēj ierobežot tēriņus, sekot līdzi budžetam, plānot to un gudri izplānot jebkurus tēriņus vai ieguldījumus. Šajā gadā būtiski iemācīties nedzīvot pāri saviem līdzekļiem, ļoti izvērtēt kredītu nepieciešamību, kā arī, iespējams, pārvērtēt savu vērtību skalu, varbūt jūsu prasības pret labklājību ir pārspīlēti augstas.

Jūlijs var daudziem Vēžiem atnest pārdomas – vai esmu tieši tur, kur man jābūt. Šajā mēnesī būs atbalstošas enerģijas un laiks jebkurām pārmaiņām, vai tā ir dzīvesvietas maiņa, varbūt darbavietas maiņa. Būs sajūta – šeit visu esmu paveicis, man jādodas tālāk!

Septembris brīvajiem Vēžiem būs kā otrais pavasaris – tauriņi paliks ziemot jūsu dzīvē.

Veselības problēmām nevajadzētu piemeklēt

Šajā gadā ļoti jāanalizē jebkuri priekšlikumi, kas nāk nevis no jums pašiem, bet citiem cilvēkiem. Jums burtiski ir jāuzmēra plānotās darbības un jāsaprot, vai jums tās der vai ne. Izdevīgs laiks tiem, kas vēlas sākt savu biznesu. Tāpat individuālajā karjerā var tikt sperti būtiski soļi izaugsmei – vai tās būtu mācības vai arī pieņemti jauni un grandiozi izaicinājumi. Ja esat domājuši par darba maiņu – labvēlīgs ir jūnijs.

Veselība kopumā stabila, ja parādās kādas problēmas, to sakne jāmeklē pagātnes uzvedībā vai notikumos. Tā sakot, tiek ievākti augļi. Ja līdz šim esat bijis veselīga dzīvesveida piekritējs, sekojis līdzi savai pašsajūtai un regulāri ļāvis sev atpūsties – problēmām nevajadzētu būt. Rudenī daži Vēži var pastiprināti pievērsties sportiskam dzīvesveidam.

Lielisks gads, lai sevi pilnveidotu, padarītu spēcīgāku savu personību. Neļaujiet sevi izmantot kā marioneti kāda cita plānos vai sapņos – esiet stabili uz savām kājām. Galu galā, ja vien tas jau nav izdarīts – uzņemieties pilnu atbildību par savu dzīvi, šogad ir daudz iespēju izveidot tādu vidi un apstākļus, par kuriem jau sen sapņojāt, tikai jādara būs pašiem. Un, tiklīdz sāksiet, būs sajūta, ka jūsu rokās atrodas burvju nūjiņa, jo sāks piepildīties burtiski viss, kas vien dzimst jūsu prātos.