Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis pēc aizmainīšanas no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Bostonas “Celtics” atzina, ka šī pilsēta viņam vienmēr būs īpaša.

“Bostonai manā sirdī vienmēr būs īpaša vieta,” trešdien savā sociālās saziņas vietnē “Facebook” ierakstīja latviešu basketbolists. “Milzīgs paldies organizācijai, treneriem, komandas personālam, maniem komandas biedriem un faniem! Lieliska organizācija. Esmu mūžīgi pateicīgs.”

Boston will always be special in my heart.

Huge thank you to the organization, coaches, staff, my teammates and the fans!

Class organization. Forever grateful. ☘️ pic.twitter.com/z1KhKocN1I

— Kristaps Porzingis (@kporzee) June 25, 2025