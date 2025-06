Anita Daukšte: Pensija reizē ar miršanas pabalstu? Anita Daukšte

Jūnija politisko kaislību virtenē teju nepamanīta palika ziņa, ka Latvijā viesojās Starptautiskā Valūtas fonda misija, un savu viesošanos beidza ar ziņojumu, kurā bija daudz un dažādu priekšlikumu, ko Latvijai jādara, lai nepieļautu aplamības valsts budžeta ilgtspējas jomā. Cita starpā, viens no ierosinājumiem bija arī nodokļu celšana un pazemināto nodokļu likmju atcelšana, bet šoreiz ne par to.

SVF bija ieteikumi arī pensiju jomā un viens no tiem, kā ziņo LETA, bija šāds: “Lai mazinātu vidēja un ilgtermiņa spiedienu pensiju izmaksu pieaugumā, SVF misija iesaka, piemēram, veicināt darbaspēka iesaisti, mudinot pensionārus strādāt, sasaistot pensionēšanās vecumu ar sagaidāmā mūža ilguma pieaugumu”.

Tiem, kuriem birokrātiskā valoda uzdzen šermuļus, iztulkošu: starptautiskie finanšu eksperti, pēc būtības, aicina palielināt pensionēšanās vecumu. Ja ne vecuma pensionāriem, tad izdienas pensionāriem – noteikti.

Latvijas gadījumā pensionēšanās vecuma palielināšanās jau notika pakāpeniski – no 2014. gada un noslēdzās šī, 2025. gada 1. janvārī. Šo 10 gadu laikā pensionēšanās vecums pieauga no 60 līdz 65 gadiem. Diezgan likumsakarīgs priekšlikums -paaugstināt pensijas vecumu, ja darbojies kā finanšu eksperts ar ekseļa tabulām.

Ja pensionēšanās vecumu Latvijā palielinātu jau rīt, piemēram, kā Dānijā, kur šogad maijā tika nolemts palielināt pensionēšanās vecumu līdz 70 gadiem, tad Latvijā pensijas nebūtu jāmaksā 17 tūkstošiem cilvēku – tas ir tiem, kas ir vecumā no 66 līdz 70 gadiem. No budžeta viedokļa raugoties – ieguvums taisni fantastiski izdevīgs! Jo – padomājiet paši – Latvijas pensiju sistēmā ir ieliktas lielas “lamatas”: pensionāri, lai arī tiek teikts citādi, tomēr realitātē saņem pensijas, nevis no sociālajām iemaksām, ko paši veikuši kādreiz, bet gan no tām, ko veic šobrīd strādājošie.

Ja pensijā šobrīd aiziet 26 tūkstoši cilvēku, bet darba tirgū ienāk aptuveni 16 tūkstoši, tad ir skaidri redzams, ka vai nu viņiem būtu jāiemaksā būtiski lielākais sociālās iemaksas, vai arī – pensionāru saņemtās pensijas jāsamazina…. Ņemot vērā demogrāfisko bedri, zemo dzimstību Latvijā, no kuras nebūs iespējams izrāpties ātrā laikā, situācija kļūst pavisam nejauka. Pensijā cilvēki dosies aizvien vairāk, jo sabiedrības novecošanās turpināsies, bet jaunu darbinieku darba tirgū būs aizvien mazāk.

Politisks lēmums par to, ko darīt šajā situācijā, būs jāpieņem. Bet kāds? Maksāt “bāzes pensiju” ? Tas ir visiem garantēti vienādi drusciņ, un pārējo lai sedz personalizētas iemaksas 2. un 3.pensiju līmenī un privātie uzkrājumi.

Otrs – palielināt pensionēšanās vecumu? Tikai tad atkal parādīsies jautājums – kāpēc es maksāju sociālās iemaksas – ja pat nezinu, vai nodzīvošu līdz pensijas vecumam? Īpaši aktuāli tas būtu vīriešiem, jo Latvijā vidējais mūža ilgums vīriešiem ir … tie paši 70 gadi. Ciniski izsakoties – pensijas vietā cilvēkam uzreiz izmaksās miršanas pabalstu, lai nebūtu lieki jāsmērē papīri.

Kāds teiks – tik vien tā bēda?! Risinājumi ir – nav jaunu strādnieku- ievedīsim darbaspēku no ārzemēm, lai strādā, maksā sociālo nodokli! Piedodiet, no kurām valstīm? “Vecās” Eiropas eksperiments ar migrācijas slūžu atvēršanu parādīja, ka migranti no Tuvajiem Austrumiem, Āzijas un Āfrikas, drīzāk pārslogo sociālo sistēmu, proti, grib būt saņēmēji no tās, nevis iemaksātāji.

Vēl viens variants – panākt, lai Latvijā atgriežas tie vairāk kā 100 tūkstoši iedzīvotāju vecumā no 20 – 29 gadiem, kuri valsti ir pametuši. Strādātu Latvijā, radītu bērnus, “aizlāpstojot” demogrāfisko bedri. Šis atkal izklausās pēc zinātniskās fantastikas – jo prasītu radikālu politikas maiņu, faktiski neticami radikālas izmaiņas attieksmē pret iedzīvotājiem, pasakot, ka šeit ir vieta un nākotne jaunajai paaudzei.

Taču nekas tamlīdzīgs nenotiks, runājot par jaunās paaudzes atgriešanu Latvijā. Taču tieši tāpat arī nekas nenotiks vismaz tuvākā gada laikā ar pensijas vecuma palielināšanu par vēl 5 gadiem. Kāpēc? Jo nākamgad rudenī ir Saeimas vēlēšanas un liela elektorāta daļa ir pirmspensijas vecumā. Neviens taču nevēlēsies izdarīt politisko pašnāvību. Tā kā Starptautiskā Valūtas fonda ieteikumiem nāksies iegulties atvilktnē. Uz kādu gadiņu….. Un tad jau redzēs. Varbūt politiķi pieķersies nevis vecuma, bet izdienas pensiju vecuma palielināšanai. Jo pretēji tam, ka no 2014. līdz 2025.gadam palielināja pensionēšanās vecumu “parastajiem cilvēkiem”, izdienas pensiju vecums nepalielinājās. Negodīgi kaut kā.

