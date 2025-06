Foto: Pexels.com

Rīdziniek, vai papardes ziedu atradi? Svarīgas izmaiņas bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanā no 1. jūlija







Rīgas dome 30. maijā pieņēma grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos, ar kuriem no šā gada 1. jūlija tiek noteikts gan bērna piedzimšanas pabalsta apmērs, gan veiktas izmaiņas pabalsta piešķiršanā.

Nozīmīgākā no izmaiņām attiecas uz deklarētās dzīvesvietas adresi. No 1. jūlija pabalstu piešķirs, ja vienam no vecākiem – pabalsta prasītājam – deklarētās dzīvesvietas adrese līdz bērna piedzimšanai vismaz 12 mēnešus ir bijusi Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

No 1. jūlija punkts par deklarēšanās ilgumu ir spēkā un attiecas arī uz pabalstu 150 eiro viena jaundzimušā bērna gadījumā. Līdz šim šāda nosacījuma nebija. Tātad, ja bērns piedzims pēc 1. jūlija, bet neviens no vecākiem nebūs deklarēts Rīgā vismaz 12 mēnešus, šo pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu nepiešķirs.

Arī tad, ja 1. jūlijā un vēlāk piedzims dvīņi vai trīnīši, bet vecāki būs deklarēti Rīgā mazāk nekā 12 mēnešus, viņiem nebūs tiesību saņemt pašvaldības atbalstu, bet viņi saņems visus valsts garantētos pabalstus.

Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas, adopcijas vai aizbildnības nodibināšanas dienas. Pieprasot pabalstu, jāņem vērā, ka pabalsts ir tik liels, kāds normatīvajā aktā bija noteikts bērna piedzimšanas, nevis reģistrēšanas brīdī.

Bērna piedzimšanas pabalsta apmērs no 2025. gada 1. jūlija:

· ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni – 4500 eiro;

· ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni un kopā ģimenē ir trīs vai vairāk bērnu – 6000 eiro;

· ja vienās dzemdībās dzimuši trīs vai vairāk bērni – 7500 eiro;

· ja piedzimis viens bērns – 150 eiro, bet no 2026. gada 1. janvāra – 450 eiro;

· ja jaundzimušais bērns ir ekstremāli vai ļoti agrīni priekšlaicīgi dzimis (mazāk nekā 32 grūtniecības nedēļas), papildus minētajiem pabalstiem – 1500 eiro. Mazāk nekā 32 grūtniecības nedēļas ir 31 nedēļa plus 6 dienas. Rīgas Sociālais dienests ņem vērā ārstniecības personas izsniegtajā dokumentā norādīto par dzemdību norises nedēļu un dienu. Par to, ka bērns ir priekšlaikus dzimis, Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļu darbinieki pierādījumus nevāc, bet pierādījumu iesniegšana Rīgas Sociālajam dienestam ir pabalsta pieprasītāja pienākums.