3. Lielais Koncerts Mežaparka Lielajā estrādē

4.Lielais Koncerts Mežaparkā ar vērienu atklās nākamā gada vasaras koncertu sezonu. Šodien sākas biļešu tirdzniecība







Turpinot tradīcijas, 2025.gada 31.maijā 4. Lielais Koncerts atklās nākamā gada Latvijas vasaras koncertu sezonu un pieskandinās Mežaparka Lielo estrādi. Jau ceturto gadu grandiozā koncertā uz vienas skatuves pulcēsies populārākās latviešu mūzikas zvaigznes no dažādiem muzikāliem žanriem, gan estrādes zvaigznes, gan klasiskās mūzikas profesionāļi, kas kopā ar skatītājiem radīs vērienīgus populārās mūzikas sadziedāšanās svētkus.

Programmu, kā ierasts, veidos tautā iemīļotas dziesmas, jaunās, īpaši šim pasākumam veidotās aranžijās, sirsnīgas atkal satikšanas un jaunas, pārsteidzošas muzikālās sadarbības. Koncerta galvenais dalībnieks – Latvijā vislielākais skatītāju kopkoris, kas kopā ar īpaši pasākumam izveidotu Lielā Koncerta bigbendu un stīgu orķestri diriģenta Jāņa Ivuškāna vadībā, radīs nebijušu skanējumu pasākuma daudzveidīgajai programmai.

“Saņemot daudz aizkustinājuma pilnas atsauksmes par iepriekšējo Lielo Koncertu programmām, arvien secinu, ka mūsu radošajai komandai izdevies uziet veidu, kurā praktiski ikkatrs priekšnesums apvieno divus pretpolus — pārsteigumu un iespēju vēlreiz izbaudīt ko ļoti labi pazīstamu un sirdij tuvu. Ikviens Lielā Koncerta apmeklētājs, izdzirdot kādu sen zināmu dziesmu, nekad īsti nezina, kura no lielā Latvijas populārās mūzikas zelta fonda dziesmām būs nākamā, kurš no Latvijas mūzikas talantiem to izpildīs un kāds tai būs pavadījums vai vizuālais noformējums. Arī šogad darīsim visu, lai šādi sirdij tuvi pārsteigumi ir katrā priekšnesumā,” stāsta Arstarulsmirus, koncerta muzikālais vadītājs.

4. Lielais Koncerts tāpat kā līdz šim pārsteigs apmeklētājus ar vērienīgu scenogrāfiju un vizuālajiem efektiem, kā autors ir Papa Chi. “Ohhh, šis koncerts solās būt īpaši pārsteigumu bagāts. Droši varu apgalvot, ka viss koncerts sastāvēs tikai no pārsteigumiem. Gan ar supermīlētu mūziķu nebijušiem iznācieniem, gan oriģinālām rokādēm – kad izpildītāji un autori apmainās ar skaņdarbiem un rodas mīļākās dziesmas jaunās garšās un emocijās. Būs arī jauna, pārsteidzoša skatuve ar oriģinālu māksliniecisko un vizuālo saturu. Šī solās būt lielākā gada emociju doza,” tā skaidro Papa Chi.

4.Lielais Koncerts galvenais atbalstītājs ir LMT, koncerts notiek svinot Radio Star FM 25 gadu jubileju.

Līdzīgi kā iepriekš, arī uz 4.Lielais Koncerts būs iespējams iegādāties stāvvietu biļetes, biļetes fanu zonā, sēdvietu biļetes Mežaparka Lielās estrādes koru sēdvietās un VIP biļetes – augstākajās amfiteātra rindās – zem jumta.

Koncerta kopējo pieejamo biļešu skaits ir ierobežots, balstoties uz skatuves un skaņas izvietojuma prasībām, tādēļ organizatori aicina biļetes iegādāties savlaicīgi.

4.Lielais Koncerts biļešu tirdzniecība sākās šodien, 11.septembrī www.lielaiskoncerts.lv

Visus iepriekšējos koncertus ir iespēja noskatīties LMT Viedtelevīzijā, tāpat kā dokumentālo filmu par Lielais Koncerts tapšanu.