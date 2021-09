Krāšņās hortenzijas

Lai ziedētu krāšņi! 5 jautājumi par hortenzijām rudenī







Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Esmu sastādījusi dažādas hortenzijas. Nu tās saaugušas kā biezoknis. Vai var tagad pārstādīt? Kā sakopt pirms ziemas?” – jautā Laima Madonā.

Vai patlaban var pārstādīt

“Rudens ir labs laiks, lai stādītu un pārstādītu hortenzijas. Beidzot ir pietiekami daudz mitruma un nav karsts, tāpēc augi labi iejutīsies jaunajā vietā. Pārstādīt var arī lielus augus, jo hortenzijām ir kompakta sakņu sistēma,” skaidro ainavu speciāliste Linda Kampe no Smiltenes kokaudzētavas.

Tagad ir labs laiks arī stādu iegādei. Daudziem dārzmīļiem svarīgākais nav šķirnes nosaukums, bet zieda izskats, un tagad vairums stādu ir uzziedējuši.

Ir stādaudzētavas, kas rudenī piedāvā arī hortenziju kailsakņus. Tie jau ir palieli augi, kuri veidos kuplu krūmu jau pirmajā gadā. Tie labi der, piemēram, dzīvžogam. Turklāt šādi augi ir daudz lētāki par iepodotajiem.

Ja pārstādītajam krūmam lapas apvīst vai pat pavisam nolaižas, nav jāuztraucas. Rudenī tām tāpat ir laiks krist. Pumpuri jau ir ieriesušies, un pavasarī dzinumi saplauks.

Kāda augsne vajadzīga

Hortenzijām patīk augsne ar skābu reakciju. Tādēļ tās var stādīt augsnē, kas sagatavota speciāli rododendriem. Strenču kokaudzētavā hortenzijām stādīšanas bedrēs gatavo substrātu no komposta, trūdzemes un skābās kūdras (vienkārši skābā kūdra vai speciālā hortenziju, rododendru). Aptuveni pusi no susbstrāta daudzuma ber kūdru.

Svarīgi, lai augsne būtu irdena, jo hortenziju saknes ir smalkas.

Cik dziļi stādīt

Lai augs labāk ieaugtos, stādīšanas bedrē ielej ūdeni, ieliek augu un vēlreiz labi salaista. Stādot augus, nevar paļauties uz to mitrumu, kas rodas no lietus. Foto: Inita Šteinberga

Hortenzijas stāda apmēram tik dziļi, cik tās iepriekš augušas. Pārstādot hortenzijas, ar lāpstu apcērt apkārt sakņu kamolam – aptuveni 20 cm rādiusā no stumbra. Jo lielāka hortenzija, jo lielāks sakņu kamols atcērtams. Ar dakšu to nevajag celt, jo izirdinās saknes. Svarīgi saglabāt sakņu kamolu kompaktu. To var uzvelt uz plēves gabala, maisa, lai nogādātu jaunajā vietā.

Stādīšanai bedri veido krietni lielāku par sakņu kamolu, lai tajā varētu ielabot hortenzijām tīkamu augsni.

Vai mēslot hortenzijas

Rudenī hortenzijām nekādu mēslojumu nevajag. Mēslot sāk pavasarī, kad mostas pumpuri un hortenzijas sāk augt. Vislabāk dot granulēto mēslojumu.

Tagad būtu svarīgi nevis mēslot, bet apskatīt sakņu zonu. Pēc lielās laistīšanas šovasar krūmiem var būt noskalotas plikas saknes. Vislabāk tām uzbērt priežu mizu mulču (laba ir vidējā frakcija) vai skābo kūdru.

Mulčas kārtiņa palīdzēs saglabāt mitrumu, aizkavēs nezāļu augšanu. Turklāt šādi apkopta dobe glīti izskatās.

Kad apgriezt krūmus

Foto: SHUTTERSTOCK

Rudenī krūmu neapgriež. Tas nav jādara arī pēc pārstādīšanas. Apgriešanai labākais laiks ir pavasarī pirms pumpuru plaukšanas. Pārstādītās hortenzijas dzinumus vajadzētu apgriezt par aptuveni trešdaļu.

Kad hortenzijas būs noziedējušas, var nogriezt nobrūnējušās ziedkopas. Sevišķi to prātīgi darīt hortenzijām, kurām ir kuplas ziedkopas, daudz sterilo ziedu. Vējš vecos ziedus norauj un iznēsā pa visu dārzu. Arī no lietus un sniega tie kļūst neglīti. Izturīgākas ir ziedkopas, kuras ir skrajākas – mazāk lielo ziedu.

Tagad var izgriezt vārgos dzinumus, kas tikai atņem krūmam spēku. Uz tādiem veidosies niecīgas ziedkopas vai to nebūs nemaz.

Padoms!

Foto: SHUTTERSTOCK

Pārbauda augsni zem lieliem krūmiem (lapas veido jumtiņu, kam lietus netiek cauri). Ja tā sausa, augus salaista.

Pārbaudīts praksē!

Foto: SHUTTERSTOCK

Foto: SHUTTERSTOCK

Nogrieztie ziedi vāzē saglabās savu izskatu visu ziemu. Tos var izmantot arī sauso ziedu dekoriem, Ziemassvētku kompozīcijām. Ja ziedkopas kļuvušas brūnganas un neglītas, izžuvušos ziedus var nokrāsot ar krāsu aerosolu. Piemēram, nopūst bronzas vai sudraba krāsā.