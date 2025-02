Foto: SHUTTERSTOCK

5 padomi, ko būtiski zināt, izmantojot montāžas putas







Indulis Burka, "Praktiskais Latvietis"

1. Kā pārbaudīt poliuretāna putu pistoli

Iegādājoties poliuretāna putu pistoli, vienmēr pastāv zināms risks, ka ierīces vārsti nenoslēdzas pietiekami cieši un virsmas, kur pistole nolikta, var nosmērēties ar putām, jo tās nekontrolēti izplūst no pistoles. Lai pārliecinātos, vai tikko iegādātā pistole ir darba kārtībā, tai jāpievieno baloniņš ar tīrīšanas līdzekli. Pāris reižu ar pistoli izšļāc līdzekli un baloniņu atvieno. Pistolē paliks zināms daudzums līdzekļa ar spiedienu. Ja tas izplūst pa izsmidzināšanas vārstu, tas nozīmē, ka pa to nekontrolēti izplūdīs arī putas. Tāpēc labāk pistoli nest atpakaļ uz tirdzniecības vietu. Ja nepilnīgi noslēgts vārsts pēc baloniņa noskrūvēšanas nepieļauj putu izplūšanu no pistoles, problēma nav tik liela. Kā nekā putas no pistoles tāpat jāizmazgā, bet, kamēr baloniņš ir pievienots, noplūde nenotiek.

2. Jāpārbauda derīguma termiņš

Iegādājoties celtniecības vai montāžas putas, jāpievērš uzmanība to derīguma termiņam. Ja tas tuvojas beigām, putas labāk nepirkt, jo to īpašības pasliktināsies. Derīguma termiņš parasti norādīts baloniņa apakšā.

3. Kā pareizi turēt baloniņu

Kāpēc, izpūšot celtniecības putas no baloniņa, tas vienmēr jātur otrādi? Poliuretānu no baloniņa izspiež gāze, kas ir vieglāka par putas veidojošo vielu maisījumu. Tā paceļas uz augšu un, atverot baloniņa ventili, izspiež putas. Protams, pirms lietošanas baloniņš rūpīgi jāsakrata vismaz 30 sekundes, lai putu veidojoši komponenti labi sajauktos.

4. Virsma viegli jāsamitrina

Pat ja celtniecības putām, ko lietojat, ir lieliskas pielipšanas īpašības, no virsmas, kur tās uzklāsiet, rūpīgi jānotīra putekļi un tā viegli jāsamitrina. Tieši mitrums sekmē poliuretāna putu veidošanos un sacietēšanu. Arī pēc uzklāšanas vērts apsmidzināt putas ar nelielu ūdens daudzumu.

5. Kā izveidot šauru snīpīti

Bieži vien montāžas putas jāiepilda šaurās spraugās, un standarta caurulīte tām ir par platu. Var rīkoties divējādi. Uzmanīgi sakarsējot baloniņa komplektā esošo caurulīti, tās galu iespējams izstiept. Atdziestot plastmasa sacietēs. Var izmantot arī gabaliņu termorūkošas vadu izolācijas, ko uzmauc uz baloniņa caurulītes un sakarsē, līdz tiek iegūta vajadzīgā izmēra snīpītis.