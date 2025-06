“X Faktora” uzvarētāja Elīna Gluzunova. Foto no Elīnas Gluzunovas privātā arhīva.

VIDEO. Elīna Gluzunova bildinājusi savu dzīvesbiedru; viņš pieprasa ko visai dīvainu Ieteikt







Pagājušajā nedēļas nogalē šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece un dziedātāja Elīna Gluzunova spontāni bildināja savu mīļoto Artjomu. Viņa to darījusi visnotaļ oriģināli – ar bildinājumu uz kūkas!

Reklāma Reklāma

“Es bildināju. Es aizbraucu uz meistarklasi, man bija jācep kūka, bet baigā kūku cepēja es neesmu. Es sapratu, ka man uz tās kūkas kaut kas ir jāraksta, bet domāju – ko tieši. Iegāju Google un nodomāju – uztaisīšu prikolu jeb izdarīšu kaut ko tādu, ko no manis negaida. Iegāju dzīvoklī ar savu kastīti, kurā iekšā bija kūka ar glazūru, viņš gulēja gultā un es arī tajā iekāpu, iedevu buču un to kastīti. Tur rakstīts “Marry me?” (tulkojumā no angļu valodas – Vai tu mani precēsi?) Bet viņš jau angļu valodu nesaprot!” gardi smej Elīna.

“Viņš sākumā paņēma kūku un aizvēra ciet, sakot, “ka ar kūku tu mani nenopirksi”!” Elīna rosinājusi vispirms izlasīt, kas tur rakstīts, un Artjoms nav slēpis, ka nesaprot. Elīna viņam iztulkojusi, viņš mirkli padomājis un teicis: “Nu jā!”

Pēc bildinājuma Artjoms Elīnai esot pieprasījis arī gredzenu. Elīna stāsta: “Par piecām štukām, es atvainojos!” Lai gan lielākajā daļā gadījumu vīrieši izsaka bildinājumu, Elīna tomēr cer, ka gredzenu no Artjoma dabūs.

VIDEO: