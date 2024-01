Foto – Fotolia

6 pilnīgi bezjēdzīgi kosmētiskie līdzekļi, kuru iegādei nav vērts tērēt naudu Ieteikt







Katra sieviete vēlas, lai viņas pievilcība saglabātos mūžīgi vai, būsim reālas, pēc iespējas ilgākus gadus. Un par šo vēlmi ļoti labi informēti ir lielie kosmētikas zīmoli, kas ir ieinteresēti tajā, lai pārdotu mums, sievietēm, pēc iespējas vairāk kosmētisko produktu. Tomēr daži no tiem ir tādi, kuru iegādei patiešām nav jēgas tērēt naudu, jo tie ir absolūti bezjēdzīgi un nekādā veidā neattaisno savu cenu!

1. Anticelulīta krēms

Viss, uz ko patiesībā ir spējīgs šāds kosmētiskais līdzeklis ir ādas mīkstināšana. Likvidēt “apelsīnu miziņu” tas nevar, jo līdz pat mūsdienām nav izgudrots neviens produkts, kas spēj “izsūkties” cauri neskaitāmiem ādas slāņiem, turklāt vēl iedarboties tieši uz tauku šūnām, kas izraisa celulītu. Vēlies no tā patiešām tikt vaļā? Veselīgs uzturs, daudz ūdens ikdienā un sports.

2. Līdzekļi šķeltiem matu galiem

Foto: Pexels

Diemžēl ne eļļas, ne šampūni, ne kondicionieri, ne serumi nespēj atrisināt šo problēmu, ja tev tāda jau ir. Vienīgā efektīvā metode – regulāra matu galu apgriešana.

3. Šampūns pret sirmiem matiem

Reklāmā tiek apgalvots, ka cilvēka mati noveco tāpat kā cilvēka organisms kopumā. Taču, ja runa ir par matu sirmumu, tad cīnīties ar to ir bezjēdzīgi – tā ir ģenētiska iezīme. Neviens matu kopšanas līdzeklis nespēs jums atgriezt sirmos matos jūsu jaunības matu krāsu, ja daba ir paredzējusi pirmos sirmos matus konkrētā vecumā.

4. Dušas gēls

Foto: pixabay

Lai arī, cik ļoti smaržīgs, ar kādām eļļām papildināts vai citām vielām, šis produkts patiesībā dara tikai vienu – sausina ķermeņa ādu. Dermatologi iesaka dušā neizmantot gēlus un ziepes, bet tīru ūdeni.

5. Krēms ar botoksu

Botulīna toksīns patiešām efektīvi izlīdzina mīmikas krunciņas, taču tikai tajā gadījumā, kad šīs vielas kā injekcijas tiek ievadītas zemādā. Krēms ar botoksu sastāvā spēj iedarboties tikai uz ādas virsmu, un nespēj iedarboties efektīvi uz krunciņu likvidēšanu. Principā krēma ar botoksu efektivitāte ir tieši tāda pati kā jebkuram pretgrumbu krēmam.

6. Krēms dekoltē zonai

Foto: Unsplash

Tipisks mārketinga triks. Šis krēms pilnīgi ne ar ko neatšķiras no jebkura ķermeņa krēma. Turklāt dekoltē zonā ir ļoti maiga āda, kurai ir tendence gadu gaitā izstiepties. Diemžēl neviens krēms nespēj to “savilkt” atpakaļ jaunības gadu izskatā. Lai arī, cik skarbi neizklausītos, to spēj tikai ķirurģiskais skalpelis.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.