16 padomi, kā izskatīties slaidākai bez diētas un sportošanas







Ja gribi izskatīties slaidāka bez drastiskas diētas vai apnicīgiem vingrojumiem, seko 16 vienkāršiem ieteikumiem. Tomēr nevajadzētu aizmirst, ka pareizu ēšanu un veselīgu izkustēšanos tie neaizstās, vien palīdzēs justies pārliecinošāk kādā svarīgā pasākumā.

Stāvi stalti. Sekojot savai stājai, ne vien padarīsi nemanāmākus traucējošos apaļumus, bet arī jutīsies pārliecinātāka. Taisna mugura, uzvarošs smaids un nevairīšanās skatīties sarunu biedram acīs ir droša panākumu atslēga. Šis padoms noderēs arī mazu krūšu īpašniecēm – iztaisnojot muguru, krūšu daļa pavirzās uz priekšu, radot iespaidu, ka tā ir apjomīgāka.

Izvēlies pareizu apakšveļu. Tu vēlies panākt iespaidu, ka tava apakšveļa pieguļ nevainojami – nekur neizspiežas ne vīles, ne ādas krociņas. Slaidāka silueta radīšanai pamēģini bezvīļu apakšveļu.

Garas, piegulošas blūzes un krekli glaimo ikvienai figūrai, jo optiski slaidina ķermeņa augšdaļu. Vēlamā efekta panākšanai jāizraugās pareizais izmērs – ne par šauru un ne par platu.

Apģērba krāsas kombinē piesardzīgi. Izvairies no pārāk spilgtām krāsām un lielām apdrukām, jo tās momentā padara augumu apjomīgāku! Turpretī tumšas krāsas palīdz novērst uzmanību no problēmzonām un liek tām izskatīties mazākām. Ja tev raizes sagādā ķermeņa augšdaļa, izvēlies tumšus krekliņus. Tāpat jau klasisks kļuvis padoms izvairīties no horizontālām svītrām, jo tās akcentē ķermeņa apkārtmēru. Ja vēlies, lai mazāka izskatītos gurnu daļa, tavā skapī jābūt tumšākām biksēm, svārkiem un džinsiem, kas glaimos tavai pēcpusei un kājām. Tāpat jāatceras, ka maisveidīgas drēbes nepadara slaidāku – apģērbam jābūt izmēram atbilstošam.

Kad baidies kļūdīties, izvēlies melno krāsu – tā vienmēr slaidina apģērba aprises, izskatās eleganti un noslēpumaini.

Kurpes pieskaņo auguma tipam. Ja esi maza auguma un apaļīga, kurpes vai zābaki uz platformas ļaus izskatīties garākai un slaidākai. Ja esi gara auguma, dūšīga sieviete, tavam izskatam par labu nāks tumšas baletkurpes vai laiviņas ar zemu papēdi – tajās pēdas izskatīsies mazākas, bet tu pati – smalkāka. Izvairies no tieviem papēžiem, kas izskatīsies pārāk sīki salīdzinoši ar tavu augumu un lieki uzsvērs ķermeņa apjomus.

Vienmēr padomā par matu sakārtojumu un grimu. Apkārtējie būs sajūsmā par taviem skaistajiem matiem un seju, aizmirstot visu pārējo.

Sarunās izvairies no frāzes “Esmu tik resna” daudzināšanas. Vairākums cilvēku savu reizi ir iesaistījušies šādās diskusijās, kas tikai sabojā garastāvokli. Visticamāk, tevi nemaz nevar saukt par resnu. Turklāt vairākumam cilvēku tavi ķermeņa parametri nemaz tik ļoti neinteresē, jo viņi raizējas par savējiem. Neslēp prieku par tām auguma daļām, kas tevi pilnībā apmierina. Iespējams, tev jāsastāda saraksts, kurā pieminēti visi, kas tevi mīl, un visas lietas, kas tev sevī patīk. Vecais teiciens par sevis mīlēšanu ir pamatots – pašapziņa atrisina daudzas problēmas.

Valkā piemērota izmēra drēbes. Ja tev ir 40. izmērs, necenties ielīst 36. izmēra džinsos. Tas tikai liks tev izskatīties resnākai. Tai pašā laikā ielīst maisveidīgos kankaros arī nav nekādas jēgas. Paskaties uz sevi reālistiski un izvēlies labi piegulošu apģērbu.

Piesardzīgi izturies pret rūtoties un svītrotiem audumiem, ja vien blūzi nerotā vertikālas svītras visā garumā – tās palīdzēs izskatīties garākai un slaidākai.

Uzsver slaidākās ķermeņa daļas, noslēp problēmzonas. Ja tavs viduklis attiecībā pret gurniem ir tievs, valkā auguma aprises izceļošas blūzes un svārkus ar paplatinātu lejasdaļu. Ja tavs viduklis ir apaļīgs, bet kājas – slaidas, izvēlies tunikas komplektā ar piegulošām biksēm. Vienā komplektā neapvieno brīvi krītošu augšdaļu ar tādām pat biksēm!

Lai izceltu vidukli un veidotu sievišķīgu siluetu, neaizmirsti akcentēt jostasvietu. (To var panākt ar jostas palīdzību, kā arī izvēloties bikses vai blūzes, kas sniedzas līdz jostasvietai.

Līdzsvaro apģērba elementus. Ja tev ir plati gurni, vizuāli centies pagarināt kājas un uzsver plecu zonu. Neaizmirsti izcelt vidukli, pat ja patiesībā tas nemaz nav tik slaids, kā gribētos.

Izturies brīvi pret apģērbu izmēriem! Lielāks izmērs vienai apģērba komplekta daļai nebūt nenozīmē, ka otras daļas izmērs nevar būt mazāks.

Izraugies ķermeņa apveidam piemērotas rotaslietas. Ja esi lgara, liela auguma sieviete, pieskaņo savam tēlam apjomīgas rotaslietas. Piestāvēs liela (viena!) aproce vai nokareni auskari, tāpat noderēs iespaidīgas kaklarotas ar noteikumu, ka tās cieši neaptver kaklu.

Vienmēr atceries, ka tu esi skaista. Šī apziņa tavam tēlam acumirklī piešķirs pievilcību.