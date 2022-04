Āboli ar bērnības garšu… Kā mūsdienās tikt pie tādas ābeles, kāda bija vecmāmiņai?

Foto: Shutterstock

Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Pārvācāmies uz laukiem un gribētu tur iestādīt tādas ābeles, kādas bija vecmāmiņai. Vai tādas ir nopērkamas?” – raksta Jānis Nautrēnos.

“Seno ābeļu šķirņu pavairošana ir viena no stādaudzētavas Rāvijas darbības jomām. Vēl pirms dažiem gadiem šādas šķirnes ar bērnības garšu tiešām bija retums, taču tagad atkal pieaug pieprasījums, tāpēc stādaudzētavās atjauno to piedāvājumu,” skaidro augļkopis Aigars Avotiņš.

Senās atgriežas

‘Grāvenšteins’ Foto: SHUTTERSTOCK

Par latviešu iemīļotajām zelta fonda ābeļu šķirnēm uzskatāmas ‘Baltais Dzidrais’, ‘Cukuriņš’, ‘Sīpoliņš’, ‘Antonovka’, ‘Grāvenšteins’ vai ‘Rudens Svītrainais’, ‘Bumbierābele’, ‘Rožābele’.

Lai arī daudzām no šīm šķirnēm ir izveidoti it kā pārāki jauno šķirņu analogi, kā pirmās vai vienīgās ābeles dārzā tiek izraudzītas tieši vecās. Viens no iemesliem – sentimentālas atmiņas. Turklāt šo šķirņu ābolus nevar nopirkt veikalā, jo vairums to neatbilst komercdārzos audzējamo šķirņu kritērijiem. Piemēram, supersaldie ‘Cukuriņš’ un ‘Sīpoliņš’ dārzā tiek ēsti visčaklāk, taču tirdzniecībā mazie, ne īpaši skaistie auglīši nav pieprasīti.

Lielās modē

Vēl viena no pircēju vēlmēm – atkal stādīt liela auguma ābeles, kādas agrāk auga pie mājām. Ja zemesgabals r liels un ir pacietība vairākus gadus gaidīt, kad sāks ražot, tad tā ir laba izvēle. Turklāt šādas ābeles mūžs var sasniegt pat simt gadu. Tādās var kārt šūpoles un atpūsties paēnā. Agrāk laukos ābeles potēja uz savvaļā atrastiem mežeņiem, tās parasti auga lielas un varenas.

Vieta ierobežo

Patlaban augļukokiem izplatītākie ir pundura un puspundura potcelmi. To vērtība ir tāda, ka šīs ābeles sāk agrāk ražot, mazais augums ir viegli kopjams, ērti novākt ražu. Tas sevišķi noderīgi komercdārzos vai mazos dārziņos. Taču šādu ābeļu (arī bumbieru) mūžs ir salīdzinoši īss.

Augļu garšu var ietekmēt gan augsnes sastāvs, gan tas, cik daudz saules tiem tiek. Nereti pilsētas dārziņos ar to grēko, gribot satilpināt daudz koku mazā platībā.

Arī potcelms nedaudz var ietekmēt uzpotētās šķirnes augļu garšu.

Padoms!

Ja ir kāda veca, mīļa ābele, kuru noteikti gribas saglabāt vai iestādīt jaunajā dārzā, vēl tagad var nogriezt zariņu un aiznest uz augļukoku stādaudzētavu, lai uzpotē uz vēlamā auguma potcelma.