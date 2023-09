FOTO: Gatis Gierts Agris Daņiļēvičs

Agris Daņiļevičs atzīmē 60 gadu jubileju ar koncertiem MANAS TAUTAS DEJAS







Deju skolas "Dzirnas" vadītājs un horeogrāfs Agris Daniļevčs oktobrī svinēs savu 60 gadu jubileju un aicina uz autorkoncertiem "MANAS TAUTAS DEJAS". Deju koncertI notiks vairākās Latvijas pilsētās. Pirmais koncerts jau 10.oktobrī, Jelgavas kultūras namā.



































Deju koncertos MANAS TAUTAS DEJAS ir iekļautas dejas, ko horeogrāfs ir radījis dažādiem kolektīviem laikā no 1981. gada līdz šodienai. Dejotāji atdzīst – lai nodejotu Agra Daņiļeviča horeogrāfijas nepieciešams uztvert viņa nepieradināto būtību, kā arī kļūt emocionāli atraisītiem. Tas ir aizraujošs process un horeogrāfs saka, ka ar radīto ir ļoti elastīgs un ļauj interpretēt – ja vadītājs un dejotāji ir domājuši horeogrāfa virzienā, tad tiekot pieļauts un ļauts. Koncertos būs skatāmas arī ļoti jaunas horeogrāfijas un pat pirmuzvedumi.

“Man kā horeogrāfam svarīgākais nosacījums radot – lai deja nav formāla. Es runāju caur deju, stāstu. Kad ierodos pie dejotājiem “uzlikt” deju, vienmēr ņemu vērā kolektīva varēšanu, raksturu un personības. Pateicoties kādam spilgtam tēlam, mans izdomātais dejas raksturs, var mainīties, tas atkarīgs no dzīves, kas konkrētā kolektīvā mutuļo. Tas ir dzīvs organisms – tapāt kā mana tauta un manas tautas dejas.” , stāsta Agris Daņiļevičs.

Aicinām uz koncertiem visā Latvijā svinēt deju un Agra Daņiļeviča jubileju.

MANAS TAUTAS DEJAS notiks:

10.10. – Jelgavas Kultūras namā

13.10. – Siguldas Devonā

14.10. – Rēzeknē, koncertzālē “Gors”

21.10. – Liepājā, OC Rožu zālē

28.10. – Rīgā, VEF Kultūras pilī.

Koncertos piedalās:

TDA “Lielupe” no Jelgavas,

JDK “Sadancis” no Valmieras,

JDK “Vizbulīte” no Siguldas,

TDA “Katvari” no Limbažiem,

TDK “Banga” no Liepājas,

VPDK “Dziga” Rēzeknes,

Deju skola “Dzirnas, VPDK “Dzirnu Senči”, JDK “Bramaņi”, TDA “Vektors”, TDA “Ačkups” un TDA “Rotaļa” no Rīgas.