Šūnu tehnoloģijas trauksmes paziņojuma nosaukums un valoda ir atkarīga no mobilo telefonu operētājsistēmas izstrādātāju īpatnībām, taču patlaban valstij nav iespējams to mainīt pēc saviem ieskatiem, aģentūrai LETA atzina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Ceturtdienas vakarā Latvijā pirmo reizi izmantota šūnu tehnoloģija iedzīvotāju apziņošanai par naktī gaidāmajām stiprajām lietusgāzēm. Daļa sabiedrības paudusi izbrīnu, kāpēc telefonos saņemtā paziņojuma nosaukums bija “Presidential Alert” (Prezidenta brīdinājums).

VUGD aģentūrai LETA skaidroja, ka “iPhone” modeļa telefoniem tiešām parādījās paziņojuma nosaukums “Presidential Alert”, jo tas ir ieprogrammēts telefonā. Valstij nav iespēja nomainīt šo nosaukumu uz citu, turklāt “iPhone” modeļa telefoniem nav nemaz paredzēta latviešu valodas opcija. Līdzīga situācija ir ar cita modeļa telefoniem.

VUGD jau iepriekš medijus informēja, ka brīdinājuma paziņojumi tiks izplatīti latviešu valodā, un atsevišķos gadījumos tiem var tikt pievienots arī tulkojums angļu valodā. Paziņojumu saņemšanu un attēlojumu viedtālruņos nodrošina attiecīgās operētājsistēmas izstrādātāji.

Tālruņu lietotājiem jāņem vērā, ka “Android” ierīcēs paziņojumu nosaukumi būs redzami latviešu valodā tikai tad, ja ierīcei ir pieejama un aktivizēta latviešu valodas lietotāja saskarne. “Apple” ierīcēs šobrīd pilnvērtīga latviešu valodas saskarne nav pieejama, tāpēc paziņojumu nosaukumi būs redzami angļu vai lietotāja izvēlētajā valodā.

VUGD priekšnieks Mārtiņš Baltmanis šodien paziņojumā medijiem norādījis, ka darbs pie sistēmas pilnīgas ieviešanas vēl turpinās, jo, lai iedzīvotāji saņemtu šūnu apraides paziņojumus, ikvienam mobilā telefona lietotājam ir nepieciešams atjaunināt savas ierīces programmatūru, kas pakāpeniski norisinās.

“Iespējams, ka vakardienas paziņojums kādam radīja neērtības, bet, tikai lietojot sistēmu, mēs varam to pārbaudīt un strādāt pie uzlabojumiem. Es vēlos vēlreiz uzsvērt – tas, ka kāds saņēma vai nesaņēma paziņojumu, lielā mērā ir atkarīgs no telefona ražotāja un operētājsistēmas izstrādātāja uzstādījumiem, uzsvēris Baltmanis.

Pēc viņa paustā, turpinoties operētājsistēmas atjauninājumiem, arvien vairāk apdraudētajā teritorijā esošie iedzīvotāji saņems šūnu apraides paziņojumus.

VUGD arī norādījis, ka paziņojuma saņemšanu un attēlošanu tālruņos pamatā nodrošina atbilstošās operētājsistēmas izstrādātājs. Viedtālruņiem, kuru ražotājs ir paredzējis šūnu apraides funkcionalitāti, obligāti ir jābūt uzstādītiem jaunākajiem atjauninājumiem. Paziņojuma nesaņemšana ceturtdienas vakarā visticamāk bija saistīta ar to, ka telefonam nebija veikts jaunākais atjauninājums.

Šūnu apraide darbojas līdzīgi kā radio, skaidro VUGD. Paziņojums tiek saņemts, ja mobilais tālrunis atrodas konkrētā mobilo sakaru torņa uztveršanas zonā, tostarp arī tālruņi, kuriem nav ievietota SIM karte. Savukārt paziņojumu atkārtota saņemšana visticamāk norāda uz to, ka ir jāveic izmaiņas tālruņa iestatījumos par ārkārtas paziņojumu saņemšanas biežumu.

Tā kā šūnu apraides sistēma ļauj nosūtīt paziņojumus konkrētam, apdraudētam apgabalam, tad vakardienas paziņojumu saņēma tikai tie iedzīvotāji, kas atradās Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra noteiktajā oranžā brīdinājuma teritorijā – Rīgā, Jūrmalā un Latvijas dienvidu daļā.

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, kurš vadīja šūnu apraides produkta izstrādes un ieviešanas projektu, strādā arī kopā ar mobilo sakaru operatoriem, lai izvērtētu paziņoja izsūtīšanas procesa norisi caur mobilo operatoru sakaru torņiem.

Skaidrojot to, kāpēc šūnu apraides paziņojuma saņemšana atšķīrās – ar skaņu, bez skaņas, ar vibrosignālu, VUGD norādījis, ka apdraudējumi tiek iedalīti vairākos veidos atkarībā no to nozīmes un būtības – “sarkanais brīdinājums”, “oranžais brīdinājums”, “dzeltenais brīdinājums”, “pazudis bērns”, “apdraudējuma beigas” un “mācību brīdinājums”.

Sarkanā un oranžā līmeņa brīdinājums skanēs ar noteiktu, skaļu skaņu, bet pārējā līmeņa paziņojumi tiks atskaņoti ar telefona lietotāja uzstādīto īsziņas signālu. Paralēli skaņai notiks tālruņa vibrēšana. Ja tālrunim paziņojums atnāca bez skaņas vai ar vāju skaņu, tad iedzīvotājam ir sava tālruņa iestatījumos jāpārliecinās, ka ārkārtas paziņojumu saņemšanas signāls ir ieslēgts, uzsvēra ministrijā.

Jau ziņots, ka izplatot oranžo brīdinājumu, VUGD vakar informējis, ka gaidāmās nakts pirmajā pusē atsevišķos rajonos gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, bet vietām valsts dienvidos pērkona lietusgāzes būs pat ļoti stipras un ar krasām vēja brāzmām, kas sasniegs ātrumu līdz 20 m/s. Iespējama arī krusa.

Kopš 1.jūlija Latvijā ir ieviesta šūnu apraide – risinājums sabiedrības brīdināšanai ārkārtas situācijās. Šūnu apraides paziņojumi tiks izmantoti, lai brīdinātu konkrētā teritorijā esošus iedzīvotājus par potenciāliem apdraudējumiem, piemēram, bīstamiem laika apstākļiem, plūdiem, ķīmisku vielu noplūdēm, bīstamām personām, pazudušiem bērniem un citiem gadījumiem.

Šūnu apraide paredz vairākus agrīnās brīdināšanas paziņojumu veidus – tiks izplatīti sarkanie, oranžie un dzeltenie brīdinājumi. Tāpat paredzēti ziņojumi par pazudušiem bērniem, par apdraudējuma situācijas beigām un mācību brīdinājumi.

Šūnu apraides paziņojumi nebūs SMS ziņas. Mobilajos telefonos agrīnās brīdināšanas paziņojumi parādīsies speciālā formātā ar atšķirīgu skaņas signālu, tos nevarēs modificēt vai pārsūtīt citiem tālruņiem. Šie paziņojumi atšķirsies no ierastajām īsziņām, e-pastiem un sociālo tīklu ziņām, jo tie ir iebūvēti kā atsevišķa funkcionalitāte.

Šūnu apraide darbojas līdzīgi kā radio – tā nenodrošina atgriezenisko saiti no saņēmēja un netraucē ierasto saziņu. Paziņojumi ir bez maksas, tiem nav nepieciešama iepriekšēja reģistrēšanās vai abonēšana jeb SIM karte. Paziņojums tiek saņemts, ja mobilais tālrunis atrodas konkrētā mobilo sakaru torņa uztveršanas zonā.

Paziņojumus varēs saņemt mobilajos telefonos, kas darbojas visās mobilo sakaru tīkla paaudzēs. Mobilie telefoni saņems paziņojumus neatkarīgi no abonēšanas, ja tie atrodas mobilo sakaru tīklu apraides zonā, tostarp tūristu, viesstrādnieku, studentu un citu sabiedrības grupu, kas viesojas Latvijā, telefoni. Tā kā šūnu apraides tehnoloģija pasaulē darbojas jau daudzus gadus, tad šūnu apraides paziņojumus varēs saņemt arī uz “podziņtelefoniem”, ja ražotājs paredzējis tādu funkcionalitāti.

Brīdinājuma paziņojumi tiks izplatīti latviešu valodā, un atsevišķos gadījumos tiem var tikt pievienots arī tulkojums angļu valodā. Paziņojumu saņemšanu un attēlojumu viedtālruņos nodrošina attiecīgās operētājsistēmas izstrādātāji.

Šūnu apraidi varēs lietot ne tikai visā Latvijā, bet konkrētā reģionā vai pagastā.

Vienlaikus ar šūnu apraidi Latvijā turpinās darboties pārējās agrās brīdināšanas sistēmas – trauksmes sirēnas, lietotne “112 Latvija”. Nākamgad varētu ieviest satelīta sistēmu iedzīvotāju apziņošanā. Novembrī paredzēta plašāka brīdinājuma sistēmas pārbaude un informatīvā kampaņa.

Pērn IeM Informācijas centrs noslēdza līgumu ar iepirkuma konkursa uzvarētāju SIA “Meditec” par agrīnās brīdināšanas sistēmas papildināšanu ar šūnu apraides tehnoloģiju.

Jaunā sistēma izstrādāta, balstoties uz esošo mobilo operatoru infrastruktūru, kurā izvietota apziņošanas aparatūra, kas saņems signālu no centrālā mezgla, kad būs nepieciešams pārraidīt paziņojumu.

Šūnu apraides ieviešanas projekta izmaksas bija 3,4 miljoni eiro, no tiem 2,9 miljoni eiro – Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums.

“Firmas.lv” informācija liecina, ka “Meditec” 2023.gadā strādāja ar apgrozījumu 4,725 miljoni eiro, bet uzņēmuma peļņa bija 508 019 eiro. “Meditec” reģistrēts 1995.gadā, un tā pamatkapitāls ir 2828 eiro. “Meditec” īpašnieki ir Mārtiņš Sils (66,34%) un Māris Zvirgzdiņš (33,66%).

2021.gada aprīlī Ministru kabinets atbalstīja IeM piedāvājumu agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošanai. Sākotnēji sistēmas darbības sākšana bija paredzēta 2024.gada otrajā pusē, taču ieviešana bija ieilgusi.