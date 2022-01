Jurijs Perevoščikovs Foto: Edijs Pālens/LETA

Amatpersonas: Covid-19 omikrona paveida strauja izplatība ir sākusies un, iespējams, pat puse no paraugiem pozitīvi uz omikronu







Omikrona strauja izplatība Latvijā ir sākusies, turklāt, iespējams, pat puse no paraugiem varētu būt pozitīvi uz omikronu, ceturtdien valdības sēdē atzina atbildīgās veselības nozares amatpersonas.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), ceturtdien valdības sēdē prezentējot omikrona paveida gadījuma rādītājus, ministriem uzsvēra, ka omikrona strauja izplatība Latvijā ir sākusies un viss liecina, ka omikrons dominēs starp vīrusa gadījumiem.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs ministriem arī apliecināja, ka ar katru dienu konstatēto omikrona gadījumu skaits strauji pieaug.

Patlaban ir divas laboratorijas, kas ieviesušas jaunas tehnoloģijas, lai jau pēc pirmā testa redzētu attiecīgās vīrusa mutācijas. Viena laboratorija veselības resoram trešdien iedevusi jaunākos datus, taču SPKC vēl neredzot visu ainu.

“Svaigākie dati no laboratorijām, kas veic nelineāro sekvencēšanu par pārbaudīšanu uz omikronu, liecina, ka šis rādītājs ir ļoti, ļoti liels, iespējams, pat puse no paraugiem varētu būt pozitīvi uz omikronu. Tagad vienkārši gaidīsim kārtējos pārskatus no Nacionālās references laboratorijas, kas dos visticamākos rezultātus,” norādīja Perevoščikovs.

Jau ziņots, ka vairāk nekā puse jeb 54% no Latvijā līdz 2.janvārim reģistrētajiem Covid-19 omikrona paveida gadījumiem ir vietējas izcelsmes, liecina Veselības ministrijas (VM) sagatavotais ziņojums par epidemioloģiskās drošības situāciju.

Tostarp apmēram puse no vietējiem gadījumiem ir sekundārie, savukārt otra puse – vietējie gadījumi ar nenoskaidrotu infekcijas avotu un inficēšanās apstākļiem, tāpat ir arī septiņi gadījumi, par kuriem datu nav. Atbilstoši VM publiskotajai informācijai, visvairāk vietējo omikrona paveida gadījumu fiksēts ap Jaunā gada un Ziemassvētku brīvdienām.

Vienlaikus 46% gadījumu ir ieviesti no ārvalstīm, no kuriem 69% fiksēti ieceļotājiem lidostā “Rīga”. Par apmēram 24,5% jeb 158 gadījumiem epidemioloģiskā izmeklēšana vēl turpinās.

Kopumā līdz 2.janvārim Latvijā reģistrēti 644 Covid-19 omikrona paveida gadījumi. Savukārt līdz 5.janvārim omikrona paveidu gadījumu skaits sasniedzis jau 1419.