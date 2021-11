Romantiskās komēdijas "TABU" pirmizrāde

FOTO. Andreja Ēķa romantiskās komēdijas "TABU" kaislības jau no šodienas kinoteātros







Šodien pie skatītajiem uzsāk ceļu Andreja Ēķa romantiski pikantā komēdija “TABU”, kas ir stāsts, par ko mēs ikdienā nerunājam savstarpējās attiecībās, kad rutīna ņēmusi virsroku. Skaties “Tabu” no 26. novembra visos kinoteātros Latvijā!

Andreja Ēķa romantiskajā komēdijā “TABU” stāsta, kā pieci mīloši pāri meklē jaunas emocijas, lai padarītu savu kopā būšanu vēl saskanīgāku, laimīgāku un kaislīgāku. Viņiem viss ir kārtībā – gan mīlestība, gan uzticība, gan cieņa, un ir kāda vēlme par ko skaļi nemēdz runāt.

Filmas režisors Andrejs Ēķis atklāj, par ko patiesībā ir filma: “Tas ir par attiecībām. Latvijā šķirās, apmēram, 53% pāru no tiem, kas ir aprecējušies. Eiropas Savienībā tas skaitlis ir pat vēl lielāks. Jautājums, kāpēc? Es domāju, ka viena no problēmām ir tā, ka pāri savā starpā nesarunājas par savām vēlmēm, sapņiem, fantāzijām. Kā var nodzīvot ilgi un laimīgi, ja pāri savā starpā nerunā.

Pēc austrāliešu scenārija autora Josh Lawson motīviem pa atslēgas caurumu esam ielūkojušies citu cilvēku dzīvēs, lai saprastu, kā viņiem patiesībā iet un kā viņi dzīvo.

Cilvēkam patīk vērot, kā citi cilvēki dzīvo, kā arī, protams, mācīties no tā. Par to arī filma “TABU.”

Aktieri, kas filmējās filmā, parasti neredz citus kolēģus filmēšanās laukumā. Līdz ar to katra pirmizrāde ir īpaša, jo filmēšanas laukumā viņi zina tikai savu puzles gabalu, savas lomas ietvaros.

Pirmizrādes sajūtās dalās aktieris Jurijs Djakonovs, kas filmā iejūtas Mārtiņa tēlā: “Prieks redzēt, kā stāsti meistarīgi savīti un notur uzmanību. Patīkami skatīties komēdiju, kurā ir vairāk par desmit jokiem, kas vēl piedevām ir smieklīgi. Filmas sākumā gan apņēmos, ka nesmiešos, un tad es salūzu, un filma mani ievilka. Varu teikt, ka, noskatoties filmu, kārtīga smieklu deva garantēta.”

Savukārt aktrise Zane Aļļēna, kurai filmēšanās “TABU” bija debija kino pasaulē saka: “Filmēšanās bija tāda atkailināšanās, kas man prasīja uzdrošināšanos, taču filma ir ļoti viegla un mani patīkami pārsteidza. Filmā tiek parādīts, kas darās katra pāra privātajā dzīvē, var teikt, kas notiek aiz privātmājas žoga, kur var uzzināt tās TABU lietiņas.

Es jau teiktu, ka vārds TABU, ja mēs neskatāmies vārda nozīmi klasiskā izpratnē, šīs filmas kontekstā būtu pielīdzināms ar vienlīdzības zīmi vārdam orgasms.

Līdz ar to mēs filmā varam redzēt, ko katrs pāris dara, lai iegūtu šo orgasmu, un kādas tam visam ir sekas. Protams, filma ir arī stāsts par sarunāšanos un sadzirdēšanu, kuru izteiksmīgi iznes brīnišķīgs tēls, ko filmā tēlo Ģirts Krūmiņš, kurš nāk un pasaka, ka viņš ir tas un tas, bet neviens no šiem cilvēkiem, ar kuriem viņš runā, nesadzird viņa vēstījumu. Manuprāt, filma ir par to, cik svarīgi ir ne tikai runāt, bet arī sadzirdēt runāto.”

Ikdienas skrējienā un rutīnā, kad esam sevi uzlikuši uz augstākā pjedestāla, attiecībās esam pazaudējuši viens otru. Lai atkal satiktos, ir jāpaskatās vienam uz otru citādām acīm, uz ko aicina filmas aktrise Māra Sleja, filmā Kristīne:

“Man prieks, ka Andrejs skaļi runā savā jaunākajā filmā “TABU” par seksu, jo mūsdienu sabiedrībai tas ir ļoti nepieciešams. Filma nav stāsts tikai par seksu, tas ir stāsts par dziļām attiecībām dažādos līmeņos starp diviem cilvēkiem.”

Filmā piedalās: Zane Daudziņa, Kaspars Gods, Mirdza Martinsone, Pēteris Gaudiņš, Klinta Reinholde, Jurijs Djakonovs, Zane Aļļēna, Uldis Anže, Māra Sleja, Daiga Gaismiņa un Ģirts Krūmiņš.

“TABU” sižetu papildina Riharda Zaļupes mūzika, bagātinot katru stāstu ar muzikālu piedzīvojumu, ko komponists komponējis filmai.

Filmu “TABU” piedāvā filmu studija “Cinevilla Films” sadarbībā ar vietējā satura veidotāju “Tet studio” un izplatīšanas uzņēmumu “Baltic content media”.