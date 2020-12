Foto: Evija Trifanova/LETA

Andris Grīnbergs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Elmārs Kučinskis Rēzeknes novadā: “Mēs esam tālu no Rīgas, mūs daudz vairāk uztrauc, kas notiek Rēzeknē un Daugavpilī. Tik un tā satraukums arī par, kā LTV svētdien teica premjers Kariņš, šobrīd galveno uzdevumu – sargāt sevi un apkārtējos līdz brīdim, kad arī Latvijā būs iespēja vakcinēties.

Valdību var lamāt no rīta līdz vakaram – un to daudzi arī dara –, bet no tā nevienam labāk nekļūs. Labāk būtu padomājuši, kā ar līdzi domāšanu un sapratni palīdzēt valdībai visiem tik grūtā brīdī tikt galā gandrīz vai ar neiespējamo, jo stacionāru iespējas uzņemt Covid-19 pacientus jau beigušās, jādomā par papildu iespējām, taču arī citas slimības nekur nav pazudušas.”

LA.LV Aptauja Ko gaidāt no valdības šajā pandēmijas laikā? Visvairāk sagaidu lēmumus, kas palīdzēs ierobežot Covid-19 izplatību, sargāt sabiedrības veselību

Gaidu loģiskus ierobežojumu pamatojumus un atklātību

Tālāku redzējumu, kā sadzīvosim ar Covid-19

Plašāku un konkrētāku informāciju par vakcināciju

Visas iepriekšējās atbildes





Lidija Ozoliņa Neretas novadā: “Šī nu ir tā reize, kad ministriem jārāda paraugs, kā būt vienotiem, katram valdības loceklim nāktos atbalstīt premjeru, augstajām personām Rīgā būtu vairāk nekā jebkad jāsaprot, ka nelaimē bļaustīšanās ir visļaunākais, kas vien var būt.

Kariņš TV uzrunā ļoti cilvēciski atzina, ka valdība savā rīcībā arī kļūdījusies, un pateica ļoti cilvēciskus vārdus: “Draugi, nav labi!” Bet uzreiz daudzi ņemas riet, baksta komatu uz vienu un otru pusi vai vispār atmet. Tā šajā brīdī ir ļoti zemiska rīcība, kas šķeļ un nogurdina sabiedrību. Vispirms paši katrs savus trūkumus atklājiet!

Tagad izskatās, ka cenšas spodrināt savu tēlu. Es jau nesaku, ka valdība būtu jāpaijā, nē, ko jūs! Es saku – visiem jāstrādā plecu pie pleca! Ierobežojumu ievērošanā jābūt vienotiem, tikai tad var cerēt uz labu rezultātu.”

Edīte Cinkus Jaunmārupē: “Ko valdība var izdarīt, ja mēs paši pret valdību nostājamies! Redzu, kā tas notiek. Tusiņi, čupošanās, barā iešanas, kompānijas, ballītes… Nu jā, valdība varbūt visu tik pārdomāti nedara. Manā izpratnē vajadzētu pārdomātāku informāciju un tā arī pateikt – vēl stingrāki ierobežojumi vajadzīgi tikai tāpēc, ka neesam vienoti.”