Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Tomāti saauguši raženi. Nezinu, ko vajadzētu tagad dot papildbarībai, lai labāk ražotu. Daļa ziediņu nobirst,” – jautā Anna Sabilē.

“Šovasar galvenais augu problēmu iemesls ir lielais karstums. Arī ziedi birst tādēļ. Taču arī pareiza laistīšana un papildbarošana ir svarīga,” pamāca tomātu audzētāja Daina Apša. Viņai ir plaša tomātu šķirņu kolekcija, taču šogad siltumnīcās vairāk stādītas hibrīdās šķirnes (apzīmē ar F), jo tās ir izturīgākas un raža būs ar garantiju. Audzētāja praksē pārliecinājusies, ka dažādās kolekcionāru šķirnes, no kurām var ievākt sēklas, prasa rūpīgāku kopšanu un ir vairāk pakļautas slimībām.

Ja šķirnes kļūdas nepieļauj, hibrīdi labi augs arī iesācēja dārziņā. Tomātu audzētāja šogad novērojusi, ka dažas hibrīdās šķirnes pat siltumnīcas karstumu spēj paciest labāk nekā citas. Piemēram, ar karstumu labi tiek galā hibrīdās šķirnes ‘Betalux’, ‘Baron’, ‘Tolstoi’. Sevišķi labi šogad klājas zemāka auguma siltumnīcu tomātiem, jo garajiem, kas tuvāk griestiem, tiek neciešams karstums. Piemēram, laba ir īsāka auguma šķirne ‘Jutrus’.

Ja lapas it kā sarullējas, tomāts cieš no karstuma.

Neļauj slāpt

Pareizs mitruma režīms augiem ir pat svarīgāks par barošanu.

Tomātu audzētāja iesaka laistīt katru vai katru otro dienu. Daži audzētāji iesaka laistīt tikai reizi nedēļā, bet pamatīgi. Taču praksē pierādījies, ka tad var sākties dažādas pro­blēmas (arī augļi plaisā), jo tomātiem šāds režīms, kad sausums mijas ar ūdens pārbagātību, izraisa stresu. Laistīšanai der tikai siltens ūdens. Piemēram, savām siltumnīcām audzētāja to ņem no dīķa. Tieši no urbuma vai ūdensvada aukstu ūdeni augiem nedrīkst liet, jo tas būs pamatīgs šoks.

Ja laista ar urbuma ūdeni, pirms laistīšanas to nostādina un apsilda lielā traukā.

Baro regulāri

Savās siltumnīcās audzētāja tomātus baro reizi nedēļā. Vēl labāk, ja barības vielas ūdenim var pievienot katrā laistīšanas reizē, līdzīgi, kā iesaka podu puķu bagātīgai ziedēšanai. Ūdenim pievienojamo barības daudzumu nosaka, nedēļas devu (parasti tā norādīta uz iepakojuma, lietošanas pamācībā) sadalot septiņām dienām.

To, cik katrā dārzā augiem dot papildbarību, var izlemt tikai pats saimnieks, jo svarīgi, kas ir iestrādāts pamatmēslojumā, kad augi stādīti.

Tomātu audzētāja lieto granulēto pilnmēslojumu, ko ber uz augsnes. Katru dienu laistot, tas pamazām šķīst un kopā ar ūdeni nokļūst līdz augu saknēm. Audzētāja uzskata, ka tomāti aug labāk, ja arī barību saņem vienmērīgi, regulāri, bet mazās devās.

Taču arī pārmēslot nedrīkst. Par to, ka jāsāk piebremzēt ar slāpekli, liecina tomātu augšējās lapas – tās ir lielas un liecas uz leju, ierullējas gali.

To, cik daudz mēslojuma dot, nosaka katram augam atsevišķi, novērtējot tā izskatu.

Gatavo vircu

Audzētāja praksē pārliecinājusies, ka augiem ļoti vērtīga ir nātru virca. To gatavo, lielā mucā sapildot labi daudz nātru – jo vairāk, jo labāk. Vislabākās nātres ir tikmēr, kamēr vēl jaunas, sulīgas. Tagad lieto, kādas ir. Lakstiem pārlej ūdeni un ļauj norūgt. Siltajā laikā virca būs gatava jau pēc nedēļas. Šķidrumu atšķaida ar ūdeni (1:10) un laista augus. Ar šo barību pietiks, ja pabaros augus reizi nedēļā vai pat divās. Tad augiem minerālmēslus papildus var nedot. Šāda metode labi der nelielām piemājas siltumnīcām.

Iesācējiem dārzkopībā kolekcionāre tomēr iesaka lietot minerālmēslus, nevis dažādus brūvējumus. Rūpnieciski ražotai barībai ir vieglāk noteikt elementus, devas. Uz iepakojuma arī ir lietošanas instrukcija. Kad radīsies pieredze, var pakāpeniski pāriet uz organisko mēslojumu, gatavot raudzekļus.

Uzziņa!

Galvenais siltumnīcā ir vēdināšana. Ja ar durvīm un lūkām nepietiek, noņem sānu segumu.