Pirms svētkiem TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” viesojās Latvijas Sarkanā krusta prezidente, bijusī veselības ministre Līga Meņģelsone un plastikas ķirurgs Jānis Zaržeckis. Abiem viesiem tika vaicāts par viņu īpašajām Jāņu tradīcijām.

Kā pastāstīja Jānis Zaržeckis, tad svinības uzliek pienākumus: “Tradīcijas ir stipras un tās jātur, un jāmāc bērniem, un to mēs arī darām. Mums tradīcija vienmēr kurināt lielu ugunskuru pļavā un taisīt saules vārtus – pavadīt sauli. Mēs vienmēr sākam dziedāt tieši saulrietā, citreiz ar laivām izbraucam kādu goda apli, pavadam sauli un tad pa saules vārtiem tu to pavadi jau gulēt. Paši neejam, dziedam un dejojam līdz rītam, līdz saullēktam. Tad no rīta iekurinām tādu mazu, peldošu pirtiņu un tad tie, kas ir izturīgākie, vēl dabū balvu – pērienu, un tad iet gulēt.”

Ķirurgs norāda, ka vēl svarīga tradīcija esot Jāņu zāļu lasīšana. “Trejdeviņas vajag, tas ir tā vērts,” pauž Zaržeckis, atklājot, ka viņa sieva Indra lasa deviņas sev, deviņas saimei, deviņas savai zemei.

Savukārt Līgai Meņģelsonei Jāņu tradīcijas ir tās, kas savāc un sazemē, liekot saprast, kas ir svarīgākais dzīvē. “Izveidojam vārtus no meijām, tad parasti kādas jaunās meitas stāv ar lielo ūdenskrūzi un linu dvieļiem – visa saima iet cauri šiem vārtiem un nomazgā rokas pirms iet uz vietu, kur ir lielais saimes galds. Tie ir tādi svarīgi, mazi rituāli, kas iedod tādu sajūtu, ka pat rokas ir jānomazgā, izejot cauri vārtiem. Un, protams, arī īpašās dziesmas un arī ugunskurs tiek iededzināts ar speciālu dziesmu, kas ir tieši: dedzi, dedzi uguntiņa, tu nezini, ko es došu. Tie ir ziedojumi – gan ziediņš, gan graudi, gan maize.”

Kā norādīja Sarkanā krusta prezidente, šīs lietas “mūs tā labi saliek kopā ar mūsu senčiem, kas to darījuši, iespējams, ir jau ļoti, ļoti sen.”