Ar varu mīļš nebūsi – šis tev šodien jāielāgo! Horoskopi 25.jūlijam







Auns

Ja vien tev ir vēlēšanās, tad iespējas kaut ko izdarīt, atradīsies vienmēr. Viss slēpjas vārdos “vēlos”! Savukārt, ja tu nevēlies – nekas tev nelīdzēs.

Vērsis

Visoriģinālākās idejas un domas dzimst visnegaidītākajos brīžos un tieši šodien tā notiks ar tevi. Šī diena tev ir “jāpieraksta”, lai brīnišķīgās idejas neaizmirstas.

Dvīņi

Sapratnei ir jābūt abpusējai vai arī – ir tāds teiciens, ka ar varu mīļš nebūsi. Šis tev šodien jāielāgo.

Vēzis

Šodien tev vajadzētu mācīties no svešām kļūdām un neuzkāpt uz tā paša grābekļa. Tas mazliet ļaus tev padomāt, bet, ja to izdarīsi pareizi, izvairīsies no lielām kļūdām.

Lauva

Tev būs tendence rīkoties pārsteidzīgi un radīt sev apkārt haosu. Diemžēl šajā haosā tu iesaistīsi arī citus, kas par to nepavisam nebūs priecīgi.

Jaunava

Nevajadzētu šodien pārspīlēt ne ar ko – ne ar labo, ne ar slikto. Viss, ko tu darīsi “pārāk daudz” un “pārāk aizrautīgi”, nenāks tev par labu.

Svari

Ja tev kāds jautā – kā tev klājas, tas vēl nebūt nenozīmē, ka viņam patiešām tas interesē! Ņem to vērā un atceries, ka ne kuram katram ir jāizstāsta tas, kā tu jūties un ko tu domā.

Skorpions

Līdzīgi lampiņai tu šodien izgaismosi visu ap sevi un citi cilvēki to jutīs un tieksies pēc tavas gaismas. Neatraidi viņus!

Strēlnieks

Tu būsi pārmērīgi aizrautīgs. Pārmērīgi trakoti gribēsi visu izdarīt pareizi. Būsi pārmērīgi neatlaidīgs. Un, galu galā, tev nesanāks nekas…

Mežāzis

Labs garastāvoklis šodien ir garantēts. Šī diena būs priecīga, piesātināta un ļoti enerģiska. Izbaudi to!

Ūdensvīrs

Iespējams, tev nebūs šodien ļoti liela izvēle ne privātajos jautājumos, ne profesionālajos, taču nebēdā – viss pienāks tieši tad, kad tam būs laiks.

Zivis

Šodien tu vari kļūt kādam “apgaismotājs”. Ja kāds tev lūdz padomu, nekādā gadījumā viņam neliedz šo prieku.