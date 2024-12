“Arī ikdienišķu akciju ietvaros cena ir identiska” – “airBaltic” Melnās piektdienas cenas ceļotājai liek vilties Ieteikt







“Domājot par nākamā gada ceļojumiem, gaidīju, ko melnajā piektdienā piedāvās “airBaltic”. Izrādās, ka biļetes šīs akcijas ietvaros tiek piedāvātas, sākot no 19 eiro. Tikai interesanti, ka papētot iepriekšējos ierakstus uzņēmuma sociālajos tīklos redzams, ka arī ikdienišķu akciju ietvaros cena ir identiska – sākot no 19 eiro. Vai tā ir kārtējā šmaukšanās, piesaucot Melno piektdienu?”

To piefiksējis kāds vērīgs LA.LV lasītājs. Arī paši pārliecinājāmies, ka patiešām – uzņēmums cenas, sākot no 19. eiro, piedāvā regulāri. Ar ko tad īpaša Melnā piektdiena?

Uzņēmumā skaidro: “Melnās piektdienas kampaņas laikā “airBaltic” piedāvā lidojumus, sākot no 19 eiro – uz plašāku un daudzveidīgāku galamērķu klāstu, salīdzinot ar iepriekšējiem piedāvājumiem un kampaņām. Turklāt šīs kampaņas laikā katram galamērķim pieejams daudz lielāks vietu skaits par akcijas cenām, tāpēc aicinām ceļotājus rīkoties ātri, lai nepalaistu garām labākās iespējas.

Lai iegādātos aviobiļetes par visizdevīgākajām cenām, ieteicams tās rezervēt vairākus mēnešus pirms plānotā lidojuma vai izmantot īpašos kampaņu piedāvājumus.”

Jau iepriekš ziņojām, ka Patērētāju aizsardzības centrs (PTAC) ir veicis plašu pētījumu, kas atklāj pārsteidzošus faktus par daudzām “melnās piektdienas” akcijām.

Sanita Gertmane, PTAC Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikācijas daļas vadītāja, TV24 raidījumā “Uz līnijas” dalījās ar pētījuma rezultātiem. Izmantojot mākslīgā intelekta rīku, PTAC analizēja tūkstošiem tiešsaistes veikalu un konstatēja, ka liela daļa piedāvāto atlaižu ir maldinošas.

“Diemžēl no 516 skatītajām vietnēm, 86% vispār tika piedāvātas atlaides. Un no visām vietnēm, kas vispār piedāvāja atlaides, 72% vietņu veica negodīgu komercpraksi,” atzīst Gertmane.

Mākslīgi paaugstinātas cenas pirms atlaižu perioda. Daudzi veikali pirms “melnās piektdienas” paaugstina preču cenas, lai pēc tam tās varētu “samazināt” un piedāvāt lielākas atlaides.

“Komersants piešķir atlaidi, kas pēdējo 30 dienu laikā ir bijusi viszemākā. Piemēram, prece maksā 80 eiro, bet pēdējās divās nedēļās komersants paaugstina cenu līdz 100 eiro, no kuriem piešķir it kā lielu atlaidi. Tas ir pārkāpums. Atlaide ir jāpiešķir no šiem 80 eiro,” nianses skaidro Gertmane.