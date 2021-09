Foto: EPA/Scanpix/LETA

Arī otrdien vakcinācijas pret Covid-19 temps saglabājies zems







Arī nedēļas otrajā dienā Latvijā vakcinācijas pret Covid-19 temps saglabājies apmēram tikpat zems kā pirmdien – savakcinēti 3759 cilvēki, no tiem 2100 tikuši pie potes pirmās devas, 1598 – pie otrās, bet 61 sapotēts ar “Johnson & Johnson” (J&J) meitasuzņēmuma ražoto vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotā informācija.

Otrdien vakcinēto cilvēku skaits atpaliek no vidējā diennakts rādītāja pagājušajā nedēļā, kas bija 4770, un tas ir arī zemāks par pagājušajā otrdienā pret Covid-19 sapotēto cilvēku skaitu, kas bija 6063.

Tomēr NVD statistika par pēdējām dienām vēl varētu mainīties uz pozitīvo pusi, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām ievada vienotajā datubāzē tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts – bieži tas tiek darīts pat ar vairāku dienu nobīdi.

Kopumā gan redzams, ka vakcinācijas pret Covid-19 temps joprojām vairākas reizes atpaliek no maija beigām, kad, uzstādot rekordus, vienā nedēļā vidēji dienā tika sapotēti vairāk nekā 16 700 cilvēku.

Otrdien Latvijā vakcinēšanā pret Covid-19 iesaistījušās 192 ārstniecības iestādes. Visaktīvākie potētāji bijuši “Veselības centru apvienības”, “Veselības centra 4” un “LUC Medical” mediķi, kuri savakcinējuši attiecīgi 444, 413 un 125 cilvēkus.

No visiem otrdien poti pret Covid-19 saņēmušajiem liela daļa bijuši iedzīvotāji, kuri neietilpst nevienā prioritāri vakcinējamajā grupā. Sapotēti arī 464 seniori vecumā virs 60 gadiem un 314 personas ar hroniskām slimībām, bet pārējo sabiedrības grupu pārstāvji vakcinēti mazāk.

Līdz šim vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu no divām Latvijā ir saņēmuši 761 620 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēguši 776 475 iedzīvotāji. Kopumā valstī veiktas 1 538 095 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas.



























































































































































































































Vakcinācija pret Covid-19 Latvijā un pasaulē

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada jūlija sākumā provizoriski bija 1 882 200 iedzīvotāju, tātad līdz šim kopumā pret Covid-19 vakcinēti 46,40% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu noslēguši 41,25% iedzīvotāju.

Lietošanai Eiropas Savienībā līdz šim ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 – “Pfizer”/”BioNTech”, “Moderna”, “AstraZeneca” un J&J jeb “Janssen”.

Pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu.

Savukārt kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija – arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija – arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.