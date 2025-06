Armands Krauze Foto: Timurs Subhankulovs

Armands Krauze: Paldies par uzticību! Turpināsim strādāt reģionu labā







Autors: Armands Krauze, Zaļo un Zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs

Sirsnīgs paldies visiem vēlētājiem, kuri pašvaldību vēlēšanās visā Latvijā atbalstīja Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) sarakstus! Šajās vēlēšanās esam guvuši labākus rezultātus, kā pirms četriem gadiem. Tomēr lielāks uzticības mandāts nozīmē arī lielāku atbildību savu vēlētāju priekšā un vēl lielāku iesaisti katras konkrētās vietas attīstībā un izaugsmē. Paldies par uzticību – turpināsim strādāt reģionu labā!

Latvijas spēks allaž bijis laukos, novadu cilvēku patriotismā, darba tikumā un gatavībā aizstāvēt savu valsti. Esmu to jau teicis, bet atkārtošu vēlreiz – mūsu novadu cilvēki, zemnieki un lauksaimnieki, šī vārda plašākajā nozīmē, ir viens no tiem stūrakmeņiem, uz kura balstās mūsu valsts spēks un nacionālās intereses. Jā, ikvienā pašvaldībā ir savas problēmas, par to pārliecinājos priekšvēlēšanu laikā tiekoties ar ZZS biedriem un sarakstu līderiem, tomēr tās visas, agrāk vai vēlāk, vieglāk vai grūtāk, ir risināmas.

Mūsu pašvaldību cilvēkiem ir nedalīts atbalsts no ZZS ministriem, Saeimas deputātiem un apvienības biroja. Tas dod pārliecību, ka turpmākajos četros gados varēsim daudz paveikt reģionu ekonomiskajai augšupejai, kā veicinot uzņēmējdarbību, tā atbalstot lauksaimniecisko ražošanu un zemniekus. Jo bagātākas būs pašvaldības, jo vairāk līdzekļus tās varēs ieguldīt izglītībā, sociālā atbalstā saviem iedzīvotājiem, pašvaldības ceļu uzturēšanā un daudzās citās lietās. Pašvaldību funkcijas ir pietiekami plašas. ZZS deputāti dažādās Latvijas novadu pašvaldībās ir godprātīgi veikuši savu darbu, un vēlēšanu rezultāti to apliecina.

Man varētu vaicāt, bet kā tad ar Rīgu, kur ZZS startējot kopā ar partiju “Gods kalpot Rīgai” (GKR) nepārvarēja 5% barjeru? Vēlos atgādināt, ka ZZS nav Rīgas partija, tādēļ vēlēšanu rezultāti Rīgā mūs nepārsteidza. Tomēr vēlos pateikties GKR un šīs partijas līderim Oļegam Burovam par ieguldīto darbu. Dalība Rīgas pašvaldības vēlēšanās bija vērtīga pieredze, kura nākotnē noteikti noderēs.

Kopumā ar vēlēšanu rezultātiem varam būt apmierināti – 16 novados tie bija labāki nekā iepriekšējās vēlēšanās. Esam pārliecinoši uzvarējuši Krāslavas novadā, ZZS ir labas pozīcijas Madonas un Siguldas novados, arī citur, tāpat, lai arī ar nelielu pārsvaru, esam uzvarējuši Jelgavā, un ar ievērojamu pārsvaru – Jelgavas novadā. Esmu pārliecināts, ka vairāk nekā 160 jaunievēlētie ZZS deputāti godprātīgi pārstāvēs savus vēlētājus un turpinās aizstāvēt reģionu intereses. Tomēr neslēpšu, ka cerējām uz plašāku pārstāvniecību. Diemžēl šoreiz ZZS nebūs pārstāvēta Daugavpilī, Mārupē, Tukumā, Jēkabpilī un Rīgā.

Arī turpmāk viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem būs rūpes par visas Latvijas reģionu attīstību un to iedzīvotāju labklājību.

Lai kā gribētu šai rakstā pieskarties vien ZZS vēlēšanu rezultātu izvērtējumam, tomēr jārunā arī par nepatīkamām lietām. Proti, par vēlēšanu procesu, kurš tehnisku kļūmju dēļ kā daudziem vēlētājiem, tā arī vēlēšanu komisiju darbiniekiem sagādāja nepatīkamus brīžus un rūgtu pēcgaršu. ZZS ļoti atzinīgi vērtē Viedās administrācijas un reģionālās attīstības (VARAM) ministres Ingas Bērziņas (JV) lēmumu uzņemties atbildību un atkāpties no amata.

Savukārt neizslēdzot, ka situācija pēc brīža atkal var mainīties, esam nepatīkami pārsteigti par Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) vadītājas Kristīnes Saulītes mētāšanos, kura vienubrīd paziņo par atkāpšanos no amata, kas ir cienījams lēmums, bet vēl pēc brīža pauž, ka tikai vēl domā – atkāpties vai neatkāpties. Neraugoties uz VARAM ministres atkāpšanos, ZZS uzskata, ka CVK vadītājai Kristīnei Saulītei ir jāuzņemas atbildība par pašvaldību vēlēšanu norisi un amats jāatstāj. Esam pārliecināti, ka CVK nepieciešams profesionāls vadītājs, kurš spēj pārredzēt visu laukumu, tai skaitā arī vēlēšanu sistēmas tehnisko gatavību. Pretējā gadījumā ir risks nākamajā rudenī Saeimas vēlēšanās pieredzēt līdzīgu situāciju, un tas nav pieļaujams.