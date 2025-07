Vēja parku drāma mūsu nākamais Latvijas OIK? Zariņš norāda, ka ar ko atšķiramies no citām valstīm Ieteikt







“Es domāju, ka vēja parku attīstība nebūs vēl viens OIK, jo šeit nav nekāda atbalsta, šis ir nolikts uz tirgus principiem un mēs jau redzam, ka tirgus sasniedz zināmu piesātinājumu. Lai gan mums visapkārt visās pusēs staigā vēja parku attīstītāji, reāli attīstīsies tikai pāris parki vēl. Pārējie visi paliks vienkārši “uz papīra”!” TV24 raidījumā “Ziņu top” skaidro Ivars Zariņš, Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpilddirektors.

Viņš norāda, ka Latvijā ir mazliet citādāka situācija, nekā citās valstīs.

“Mums ir pietiekami lielas brīvā tīkla jaudas, mums nav speciāli jāstiprina tīkli, jāveido speciālas investīcijas, mēs to visu esam izdarījuši iepriekš. Mums ir arī lieliski izbalansēts ģenerācijas portfelis, mums ir savi HES, TEC, ar kuriem varam balansēt sistēmu, varam atļauties, lai sistēmā ienāk vējš, kad tā nebūs, mums ir sistēma, ar ko šo jaunu nobalansēt!” viņš norāda.

Jau ziņots, ka, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un nepārtrauktu gaisa telpas novērošanas spēju un pretgaisa aizsardzības sistēmas darbību, atsverot vēja parku radīto ietekmi uz Nacionālo bruņoto spēku spējām veikt gaisa telpas novērošanu un aizsardzību, tiks izvietoti papildu radari, kā arī pārvietoti esošie, paredz Aizsardzības ministrijas informatīvais ziņojumu, ko otrdien apstiprināja valdība.

Valdība informatīvo ziņojumu skatīja slēgtā daļā.

Kā aģentūru LETA informēja Aizsardzības ministrijā, tā turpina darbu pie vēja enerģijas attīstīšanas un aizsardzības interešu salāgošanas.

Jau vēstīts, ka līdz 2028.gadam ir plānots iegādāties un izvietot papildu sešus gaisa telpas novērošanas radarus, kā arī būtiski paplašināt vēja parku attīstībai pieejamo teritoriju.

Valdība ir atbalstījusi lēmumu piešķirt papildu finansējumu prioritātei “Papildu radaru iegāde vēja parku attīstībai”, tādējādi paredzams, ka, attīstot vēja parkus tiem atvēlētajās teritorijās no 2028.gada, papildu kompensācijas no vēja parku attīstītājiem papildu radaru iegādei nebūs nepieciešamas, iepriekš skaidroja AM.

Lai gan līdz ar jaunu radaru izvietošanu ap tiem tiks noteiktas aizsargjoslas, kopējā vēja parku attīstībai pieejamā teritorija no 2028.gada būtiski paplašināsies, ieskaitot papildu teritorijas Latvijas austrumu pierobežā, informēja ministrijā.