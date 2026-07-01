Asteres kļūs par rudens dārza galveno rotu: lūk, kas jāņem vērā, tās audzējot 0
Asteres daudziem asociējas ar vasaras nogali un rudens sākumu, kad dārzi pamazām sāk iekrāsoties īpaši košās krāsās. Tie ir ziedi, kas spēj priecēt ļoti ilgi, turklāt dažādās šķirnes iespējams pielāgot gan nelielām puķu dobēm, gan plašiem lauku dārziem. Daudziem īpaši patīk tas, ka asteres sāk ziedēt laikā, kad daļa citu vasaras puķu jau zaudē savu krāšņumu.
Tomēr ne visiem izdodas izaudzēt patiešām kuplas un bagātīgi ziedošas asteres. Dažkārt augi izstīdzē, ātri saslimst vai veido pavisam maz ziedu. Pieredzējuši dārzkopji gan uzsver, ka vairumā gadījumu problēmas iespējams novērst ar pareizu kopšanu un piemērotas vietas izvēli.
Asteres nav pašas kaprīzākās puķes, taču tām ļoti svarīga ir saules gaisma, laba augsne un regulāra kopšana. Ja augiem tiek nodrošināti piemēroti apstākļi, tie spēj ziedēt tik bagātīgi, ka dobe kļūst par īstu rudens rotu.
Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem skaistām asterēm ir saulaina vieta. Ēnā augi parasti kļūst gari un vārgi, turklāt veido ievērojami mazāk ziedu. Tieši saules gaisma palīdz augiem kļūt kupliem un stipriem.
Pieredzējuši dārzkopji iesaka asteres nestādīt pārāk tuvu lieliem krūmiem vai kokiem. Ja puķes visu laiku atrodas pusēnā, tās daudz biežāk cieš arī no slimībām. Īpaši mitrās vasarās tas kļūst ļoti pamanāms.
Augsnei jābūt vieglai un auglīgai
Asteres vislabāk aug irdenā un barības vielām bagātā augsnē. Ja zeme ir pārāk smaga vai mālaina, augi attīstās daudz lēnāk. Tad arī ziedēšana parasti nav tik iespaidīga.
Pieredzējuši dārznieki iesaka pirms stādīšanas augsni papildināt ar kompostu vai labi sadalījušos kūtsmēsliem. Tas palīdz augiem ātrāk ieaugties un veidot spēcīgāku sakņu sistēmu. Īpaši svarīgi tas ir jaunajiem stādiem.
Tomēr ar mēslošanu nevajadzētu pārspīlēt. Ja asteres saņem pārāk daudz slāpekļa, tās sāk veidot milzīgu lapotni, bet ziedu kļūst mazāk. Dažkārt cilvēki kļūdaini domā, ka augam viss ir kārtībā, jo tas izskatās kupls, lai gan patiesībā ziedēšana cieš.
Svarīgi arī nepieļaut ilgstošu ūdens uzkrāšanos pie saknēm. Pārāk slapjā augsnē asteres daudz biežāk sāk slimot un pūt. Tāpēc vietās, kur pēc lietus ilgi stāv ūdens, šīs puķes labāk nestādīt.
Regulāra laistīšana ir ļoti svarīga
Lai asteres ziedētu bagātīgi, tām nepieciešams vienmērīgs mitrums. Īpaši svarīgi tas ir pumpuru veidošanās laikā. Ja augi ilgstoši cieš no sausuma, ziedi kļūst mazāki un to ir ievērojami mazāk.
Tomēr arī šeit svarīgs līdzsvars. Asterēm nepatīk ne ilgstošs sausums, ne pārāk slapja zeme. Pieredzējuši dārzkopji iesaka laistīt retāk, bet pamatīgāk, lai ūdens nonāk dziļāk pie saknēm.
Karstās vasaras dienās ļoti palīdz mulča. Tā ne tikai saglabā mitrumu zemē, bet arī kavē nezāļu augšanu. Tas samazina nepieciešamību bieži ravēt dobi. Svarīgi arī censties nelaistīt pašus ziedus un lapas vēlu vakarā. Mitras lapas kopā ar vēsāku gaisu veicina slimību attīstību. Vislabāk asteres laistīt no rīta vai dienas pirmajā pusē.
Asteres regulāri jāatjauno
Daudzi dārzkopji novērojuši, ka pēc vairākiem gadiem asteres sāk ziedēt vājāk. Tas notiek tāpēc, ka ceri kļūst pārāk blīvi un saknēm sāk pietrūkt vietas. Tieši tāpēc asteres ieteicams ik pēc dažiem gadiem sadalīt un pārstādīt.
Parasti to dara pavasarī vai agrā rudenī. Augu uzmanīgi izrok un sadala vairākās daļās, pēc tam stāda jaunā vietā. Šādi asteres kļūst daudz spēcīgākas un atkal sāk bagātīgi ziedēt.
Regulāra atjaunošana palīdz arī samazināt slimību risku. Vecos un pārāk sabiezējušos ceros slimības izplatās daudz ātrāk. Savukārt jaunie stādījumi ir veselīgāki un izturīgāki. Pieredzējuši saimnieki uzsver, ka šis ir viens no svarīgākajiem darbiem, ja gribas patiešām krāšņas asteres daudzus gadus pēc kārtas.
Slimības jāpamana laikus
Asteres mēdz būt jutīgas pret dažādām sēnīšu slimībām, īpaši mitrās un vēsās vasarās. Viens no biežākajiem iemesliem ir pārāk sabiezināti stādījumi un slikta gaisa cirkulācija.
Ja lapas sāk dzeltēt, vīst vai pārklājas ar plankumiem, augi rūpīgi jāapskata. Slimās lapas vēlams nekavējoties noņemt, lai problēma neizplatītos tālāk.
Ļoti svarīgi ir arī rudenī savākt vecās lapas un noziedējušos stublājus. Ja tos atstāj dobē, slimību ierosinātāji var pārziemot un nākamajā gadā atkal bojāt augus. Pieredzējuši dārzkopji iesaka arī nestādīt asteres vienā un tajā pašā vietā pārāk ilgi. Augsnes maiņa palīdz saglabāt augus veselīgākus un spēcīgākus.
Noziedējušie ziedi jāizgriež
Lai asteres ziedētu ilgāk un veidotu arvien jaunus pumpurus, noziedējušie ziedi regulāri jāizgriež. Tas palīdz augam netērēt spēkus sēklu veidošanai. Daudzi cilvēki šo darbu aizmirst, taču tieši tas bieži nosaka, cik ilgi puķe saglabās savu dekoratīvo izskatu. Regulāri kopta astere spēj ziedēt ievērojami ilgāk.
Noziedējušo ziedu izgriešana palīdz arī saglabāt puķu dobi kārtīgu un vizuāli pievilcīgu. Tad visa dobe izskatās daudz svaigāka un krāšņāka.
Pieredzējuši dārzkopji uzsver, ka asteres atmaksā rūpes. Jo vairāk uzmanības tām velta sezonas laikā, jo iespaidīgāka būs ziedēšana rudenī.