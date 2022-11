Huawei koncerna prezidents Lins Hua (Liang Hua). Publicitātes foto

Autors: Haralds Teiermanis

Globālā pandēmija un tās sekas ir vēl līdz galam nenovērtēts ļaunums ekonomikai un planētas cilvēkiem. Tikpat lielā mērā – pandēmija ir izvērtusies par milzīgu iespēju simtiem tūkstošu cilvēku strādāt un mācīties attālināti, lai gan iepriekš šīm sabiedrības grupām būtu jāapmeklē darba vieta simtiem kilometru attālumā no ģimenes ligzdas, būtu jācenšas pārvarēt infrastruktūras šķēršļus, pašam esot ratiņkrēslā un daudz, jo daudz citos dzīves scenārijos, kur attālināto iespēju ievērojama paplašināšanās ir “pandēmijas blakne”.

Šomēnes Huawei sniedza būtisku apsolījumu – palīdzēt vēl 120 miljoniem cilvēku baudīt savienotās digitālas telpas priekšrocības.

Lai arī mums Latvijā interneta pieejamība ir norma un nereti runājam par “atslodzi” no tīmekļa un tradicionālo wi-fi pieejamību restorānos jau sāk nomainīt digitālā detoksa piedāvājumi, atstājot viedierīces ārpus mierpilnas sarunas durvīm, zemeslodē ir ievērojams skaits cilvēku, kuri nekad un ne reizi nav pieslēgušies tīmeklim.

Apvienoto Nāciju organizācijas daļa – Informācijas un Telekomunikāciju attīstības birojs tiecas palielināt iespējas izzināt www pasauli. Līdz šim 2.9 miljardiem no nu jau vairāk kā 8 miljardu lielās planētas iedzīvotāju populācijas nav piekļuves digitālajai videi. Huawei, inovāciju pasākuma “ Connectivity+: Innovate for Impact” laikā deva solījumu vēl 120 miljoniem kļūt par šī gadsimta pasaules pilsoņiem.

“Mēs pārceļamies no mobilā interneta laikmeta uz inteliģentā interneta laikmetu,” no foruma skatuves mediju pārstāvjus un pasākuma viesus uzrunāja Huawei koncerna prezidents, Lins Hua (Liang Hua).

Gada laikā, kopš 2021.gada vasaras iniciatīvai, kas ļautu zemeslodes cilvēkiem būt tuvākiem, sasniegt augstākus izglītības un inovācijas iespējas un iekļauties jaunajā digitālās ekonomikas un digitālas pārvaldības plūsmā iesaistījušies jau 196 pasaules vadošie uzņēmumi ar kopumā 364 solījumiem paveikt lielas lietas.

Huawei atzīmē, ka lai gan tikai 7% planētas ir bez interneta pārklājuma, milzīgā plaisa ierīču un pakalpojumu pieejamībā saglabājas un Ķīnas uzņēmums ir noskaņots palīdzēt par 120 miljoniem cilvēku mazināt “digitālo plaisu”. Tas ir liels solis, lai kopīgiem spēkiem piepildītu ANO misiju, sniedzot digitālo transformāciju iespējas katram pasaules iedzīvotājam, neatkarīgi no tā, kur viņš dzīvo.

Lielākie izaicinājumi gaidāmi Āzijas un Āfrikas reģionos, pašās apdzīvotākajās planētas daļās. Šī gada vasarā vairāk nekā 59% pasaules cilvēku mita Āzijā, vairāk nekā 17% Āfrikā, bet Eiropā tikai nedaudz virs 9%.

Viens no pasaules valstu valdību izaicinājumiem ir telekomunikāciju pakalpojumu pieejamība, jo vēl šogad mazāk attīstītās valstīs un nacionālās ekonomikās par pieeju www mājsaimniecībām bija jāmaksā vairāk nekā 10% no kopējiem ienākumiem. Pastāv uzskats, ka šim skaitlim kopējos mājsaimniecības izdevumos par dažādā veida komunālajiem pakalpojumiem nevajadzētu pārsniegt 2% robežu (Eiropā tā svārstās ap 1% rādījumu).

2022.gads visā pasaulē nācis ar Krievijas-Ukrainas kara izaicinājumu un tādu kā “kara nodokli” – paaugstinātu energoresursu cenu. Mazāk attīstītas ekonomikās tas nozīmē vēl vairāk attālinātu digitālo pieejamību, jo līdzekļus, kurus varētu virzīt informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju attīstībai nepieciešams atvēlēt pašām svarīgākajām – eksistenciālajām pamatvajadzībām.

Filosofiski varam atgriezties uz raksta sākumpunktu – digitālo iespēju laiku un atcerēties, ka pēdējās desmitgades laikā arī digitālā ir kļuvusi par vienu no pamata vajadzībām. Varam atcerēties arī to, ka (pār)apzīvotākajās planētas daļās – jo sevišķi Āfrikas kontinentā tieši mobilā ierīce ir vienīgā tehniskā iespēja pieslēgties tīmeklim, jo datoru mājsaimnieciba nevar atļauties.

Tādēļ Huawei joprojām attīsta arī ļoti pieejama budžeta ierīces, apzinoties, ka milzīgai daļai planētas tieši šāds būs vienīgais ceļš uz digitālu tirdzniecību vai digitāliem valsts pārvaldes pakalpojumiem.

Mēs katrs nākam pasaulē ar šķietami neierobežotu iespējamību attīstīt savu dzīvi. Starp 8 miljardiem cilvēku ir daudz vairāk talantīgu, zinošu un spilgtu personību, taču 2,9 miljardiem nav iespēju savas spējas realizēt un parādīt tālāk par savu ciematu.

Huawei ir viens no tiem pasaules tehnoloģiju koncerniem, kas sniedz iespēju. Iespēju, kas tuvā nākotnē visiem un katram no mums – 8 miljardiem zinošu, radošu un unikālu cilvēku ļautu būt daļai no digitālo tehnoloģiju un inovāciju telpas.