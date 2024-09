Foto: LETA/Ieva Čīka

Astrologs brīdina par katastrofālu pirmo skolas dienu! “Rīt nedodieties uz skolu no mājas ārā ātrāk par 6:50. Labāk nokavēt!” Ieteikt







Šodien Zinību diena, bet rīt jau pirmā skolas diena. Taču astrologs Kristaps Baņķis aicinājis īpaši uzmanīties no tās – viņš pat ieteicis izlaist pirmo skolas dienu, ja tas ir iespējams.

“Šogad pirmā skolas diena 2.septembris ir katastrofāls astrofons: 29MD/hekates + Marsa/Neptūna spriedze + 3 Nedienu virknē + Dižčiks pelēkā zona! Vāja un negatīva, nevirzoša astro enerģētika.

Rīt nekādi nedodieties uz skolu no mājas ārā ātrāk par 6:50. Labāk nokavēt! Ja var – izlaidiet 1.skolas dienu. Saglābsiet mācību gadu. Reāli pēc astro var tik no 9.septembra korekti, ar iebildēm no ceturtdienas, ar vēl mazākām no piektdienas.

Mācību gads, kas būs klapatu, izmaiņu un nenoteiktību pilns. Nederīgu zinību apgūšana un noderīgo neiemācīšana. Slimošanas. Maz motivācijas un enerģijas. Tā notiek, ja sāk nelaikā!

Risinājums!

Vecāki: aizbrauciet un apstaigājiet ar skolnieku ap skolu (..), svarīgi šodien 12:15-18:00, piesēdiet, uzzvaniet klases audzinātājam, ja varat un apsveiciet ar 1.septembri.

Vecāki skolnieki ar draugiem aiziet līdz skolai un apdomā, kā būs, ko darīsiet, vīzijas. Var ko noslēpt skolas priekšā no sērijas “es te biju”, ko atkal paņem 9.septembrī.

Skolotāj, aizbrauc uz skolu šodien!

Ja veikti šādi “rituāli”, tad var turpināt ar 2.septembri, bet tik un tā ko nopietnāku paveic tieši 9.septembrī.

Neērtības startā atsvērs visu gadu. Pofigisms un nekā nedarīšana bargi “ieriebsies”, ko nenovēlu.”

